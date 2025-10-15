Ông Paul Egan (58 tuổi, quốc tịch Australia) cùng người thân vừa có hành trình khám phá Việt Nam gần 20 ngày.

Đây là lần thứ 2 nam du khách tới đất nước hình chữ S, kể từ đầu những năm 1990. Ông đã di chuyển từ TPHCM tới khám phá miền Tây sông nước, lên Đà Lạt (Lâm Đồng), ra Nha Trang (Khánh Hòa), Hội An (Đà Nẵng), Huế, Quảng Trị. Ở miền Bắc, gia đình ông Paul lựa chọn khám phá thung lũng Lâm Thượng (Lào Cai), Hà Nội và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

"Thật lòng mà nói, tôi ấn tượng với hầu hết những nơi mình đi qua. Việt Nam có sự thay đổi đáng kinh ngạc so với 3 thập kỷ trước, du lịch phát triển ấn tượng. Nhưng tôi yêu thích nhất là vẻ đẹp hoang sơ, nguyên bản, chưa hề thương mại hóa ở thung lũng Lâm Thượng", ông Paul chia sẻ với PV VietNamNet.

Thung lũng Lâm Thượng là điểm đến du khách Australia yêu thích nhất trong hành trình. Ảnh: NVCC

Lâm Thượng là một xã vùng cao ở Lào Cai (trước đây thuộc huyện Lục Yên, Yên Bái), cách Hà Nội hơn 250km. Nơi đây nằm giữa tuyến du lịch Sa Pa và Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang) với núi đồi trập trùng, suối thác hoang sơ, ruộng nương trù phú, những ngôi nhà sàn bình yên và người dân tộc Tày hiếu khách.

Nam du khách Australia miêu tả: "Thung lũng Lâm Thượng ẩn mình giữa những dãy núi hoang sơ, nơi thiên nhiên còn vẹn nguyên và cuộc sống trôi chậm rãi như chưa từng bị thế giới hiện tại chạm tới. Không khí ở đây trong lành đến mức chỉ muốn hít thật sâu mãi không thôi.

Sáng sớm, khi những ngọn núi còn lẩn khuất trong sương, người dân ung dung dắt trâu ra đồng, cười tươi như nắng mới. Những ngôi nhà sàn nép mình giữa rừng xanh và ruộng lúa, nơi màu sắc thay đổi theo mùa, từ xanh ngọc mềm mại đến vàng óng như mật. Tôi tự hỏi, có lẽ 'Shangri-La' trong tiểu thuyết chính là nơi này chăng?".

Shangri-La mà nam du khách đề cập là địa danh được nhắc tới trong cuốn tiểu thuyết Lost Horizon nổi tiếng. Tiểu thuyết kể về một phi công gặp nạn được đưa vào chữa trị tại một tu viện Lạt Ma, ở một nơi vô định mang tên Shangri-la thuộc vùng Tây Tạng.

Sau này, Shangri-La được nhiều du khách dành để gọi tên cho những vùng đất đẹp nguyên sơ, bình yên như chốn thiên đường, ngập tràn hạnh phúc. Trong cảm nhận của Paul Egan, Lâm Thượng chính là một Shangri-La.

Vẻ đẹp bình yên, hoang sơ của Lâm Thượng. Ảnh: Xới Farmstay

Tại Lâm Thượng, ông Paul lưu trú ở khu nhà sàn kết hợp nông trại của gia đình cô gái Tày, Hoàng Thị Xới.

Những vị khách ngủ trong căn nhà sàn truyền thống. Buổi sáng thức dậy, mở cánh cửa căn nhà sàn, họ thấy mây sà xuống bản, khói bếp quẩn quanh những mái cọ.

Gia chủ tiếp đón họ bằng những bữa ăn ngon lành từ nguyên liệu trong chính vườn nhà là thịt, cá, rau, củ. "Họ hiếu khách, chân thành và mang đến thứ cảm giác ấm áp rất Việt Nam, giản dị mà sâu sắc", ông Paul bày tỏ.

Ở Lâm Thượng, ban ngày, du khách có thể thong dong đạp xe hay đi bộ giữa những cánh đồng, thỏa thích hít hà không khí trong lành, tham gia leo núi, trekking xuyên rừng, đi làm vườn, cấy lúa với bà con, học hát dân ca, hát Then, chơi đàn Tính…

Từ bản Tông Pắng hay bản Tông Pình Cại, du khách đạp xe hoặc trekking quãng đường ngắn là tới bờ suối Khuổi Luông, thác Nặm Chắn.

Ông Paul (áo đen) tận hưởng không khí trong lành ở Lâm Thượng. Ảnh: NVCC

Ông Paul nhớ nhất là đêm thứ hai ở Lâm Thượng, đúng vào tết Trung thu vừa rồi. "Chúng tôi mang theo vài chiếc bánh Trung thu mua từ Hà Nội, rồi cùng người dân quây quần bên ánh đèn, nghe nhạc, cười nói, xem những điệu múa truyền thống rộn ràng. Xung quanh tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.

Chẳng mấy chốc, họ kéo chúng tôi lên cùng nhảy, rồi còn mời chúng tôi thể hiện một tiết mục của riêng mình. Và thế là, chúng tôi biểu diễn bài Nutbush. Tin tôi đi, đó là màn trình diễn 'quốc tế' khiến cả làng cười nghiêng ngả!", ông Paul kể.

Đêm Trung thu hạnh phúc của du khách ở Lâm Thượng. Ảnh: NVCC

Ông gọi đây là khoảnh khắc yên bình hiếm có, như được rời khỏi thế giới bộn bề để trở về với điều hạnh phúc giản đơn nhất. "Nó khiến tôi nhận ra, đôi khi, hạnh phúc chỉ là được sống chậm lại, hít thở trong lành và nhìn thấy vẻ đẹp nguyên sơ của cuộc sống quanh mình", vị khách tâm sự.

Paul hy vọng, những địa danh có phong cảnh đẹp, văn hóa truyền thống đặc sắc ở Việt Nam sẽ được gìn giữ mãi mãi.

Linh Trang - Trung Nghĩa