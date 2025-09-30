Theo đoạn video do một du khách trong đoàn đăng tải ngày 25/9, nữ hướng dẫn viên liên tục buông lời lăng mạ như “lợn chết không sợ nước sôi”, thậm chí còn tuyên bố “có hàng trăm cách để đối phó với những người không mua gì”.

Ảnh chụp màn hình

"Tôi không lừa dối để lấy tiền của mọi người, chỉ là mọi người quá hẹp hòi. Chính sự vô lương tâm, không chịu chi tiêu đó mới khiến mọi người phải chịu khổ", nữ hướng dẫn viên trong tour giá rẻ tới Shangri-La khẳng định. Cô cũng nhấn mạnh việc mua sắm trong mỗi chuyến đi là chuyện thiết yếu và hiển nhiên.

Trước mặt các du khách, nữ hướng dẫn viên thẳng thắn thừa nhận thu nhập của mình chủ yếu dựa vào phí tour và hoa hồng từ mua sắm.

Cô cho biết mỗi tour chỉ nhận được 200 NDT (khoảng 740.000 đồng) tiền cố định, còn phần lớn thu nhập đến từ khoản hoa hồng hậu hĩnh do các cửa hàng chi trả.

Người này kêu gọi du khách “đừng cư xử như người xa lạ hay hành động trơ trẽn” khi vào cửa hàng. Cô cũng nhận mình có “kỹ năng kim cương” và đe dọa rằng, nếu ai rời đi tay không, cô ta sẽ “có cả trăm cách để đối phó".

Người đăng video cho biết, du khách đã mua tour 2 ngày đến Shangri-La với giá 280 NDT (hơn 1 triệu đồng) mỗi người. Thế nhưng trên thực tế, công ty du lịch lại phải trả tới 500 NDT (khoảng 1,85 triệu đồng) cho khách sạn để được giới thiệu khách.

Điều này phản ánh thực trạng mờ ám trong ngành du lịch là "tour giá rẻ, hoa hồng cao".

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền TP Shangri-La (tỉnh Vân Nam), phải mở cuộc điều tra và tuyên bố đã hoàn tất việc thu thập chứng cứ sơ bộ, chính thức khởi tố vụ án, thông tin từ Chinatimes.