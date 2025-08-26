Chia sẻ với truyền thông địa phương, ông Phương – một thành viên trong nhóm khiêng kiệu ở núi Nga Mi – cho biết, nam du khách trên đã liên hệ sử dụng dịch vụ vào ngày 15/8.

Nhóm khiêng kiệu gồm 9 thành viên, thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: China Press

"Vì cân nặng của vị khách này lên tới hơn 130kg, chiếc kiệu đơn ban đầu không đáp ứng được. Ngay lập tức, một chiếc kiệu lớn và chắc chắn hơn đã được điều đến để giúp khách lên núi", ông Phương nhấn mạnh.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, một nhóm 9 người đã được huy động, thay phiên nhau khiêng kiệu và dọn đường phía trước.

Quá trình di chuyển gặp nhiều khó khăn. Ảnh: China Press

"Để lên tới điện Thần Tài ở lưng chừng núi, chúng tôi phải di chuyển khoảng 21km. Sau đó, đưa khách xuống là thêm 21km nữa. Tổng thời gian cả đi lẫn về khoảng 10 tiếng", ông Phương chia sẻ.

Ông cho biết, nam du khách có tính cách vui vẻ, thường xuyên nói chuyện, cổ vũ mọi người trong nhóm. Vị khách đã nghỉ lại 1 đêm trên núi và xuống núi vào ngày hôm sau.

Ảnh: China Press

"Khi đi xuống, trời mưa khá nặng hạt nhưng ông ấy vẫn không yêu cầu chúng tôi phải che ô hay đòi hỏi gì", một thành viên khác trong nhóm khiêng kiệu, cho biết.

Ngoài chi phí dịch vụ là 21.200 NDT (hơn 78 triệu đồng), nam du khách còn hào phóng thưởng cho mỗi thành viên đội khiêng kiệu thêm 100 NDT (368 nghìn đồng).

"Ông ấy nói rằng sẽ quay lại vào tháng 5 năm sau. Khi đó, chắc chắn chúng tôi sẽ chuẩn bị một chiếc kiệu thoải mái hơn", ông Phương chia sẻ.

Núi Nga Mi Núi Nga Mi (hay còn gọi là Đại Quang Minh sơn) nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, được xem là một trong Tứ Đại Danh Sơn Phật giáo của Trung Hoa. Ngọn núi hùng vĩ này cao hơn 3.000m, quanh năm mây mù bao phủ, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tráng lệ và hệ động thực vật phong phú. Đây cũng là nơi tọa lạc của nhiều ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi như chùa Báo Quốc, chùa Vạn Niên,... Quần thể núi Nga Mi cùng bức tượng Lạc Sơn Đại Phật được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1996, trở thành điểm đến du lịch không thể bỏ qua khi ghé thăm Tứ Xuyên.