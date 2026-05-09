Tối 8/5, trong chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, TP Hải Phòng đã trao danh hiệu Đại sứ Du lịch Hải Phòng; công bố Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với Khu du lịch Vũ Yên và vinh danh các cơ sở du lịch tiêu biểu đạt tiêu chí Du lịch xanh.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Đỗ Thành Trung trao danh hiệu Đại sứ Du lịch Hải Phòng cho Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi. Ảnh: Đàm Thanh

Danh hiệu Đại sứ Du lịch Hải Phòng đã được trao cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi. Đây là lần đầu tiên Hải Phòng công bố Đại sứ Du lịch thành phố, đánh dấu bước đổi mới trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, tăng sức lan tỏa hình ảnh thành phố tới du khách trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026, diễn ra từ 21h20 - 21h32 (đêm 8/5), tại Quảng Trường Bắc Sông Cấm là màn bắn pháo hoa rực rỡ chưa từng thấy ở lễ hội của Hải Phòng.

Bức tranh nhiều sắc màu nhìn từ phía Nhà hát Hoa Phượng. Ảnh: BTC

Đây là lần đầu tiên thành phố này sử dụng 2.500 qủa pháo hoa tầm cao, trong đó có hơn 300 quả pháo khói, loại đặc biệt để tạo nên bức tranh ánh sáng trên cao, đẹp chưa từng thấy, khiến cho hàng ngàn khách du lịch thấy thích thú.

Pháo hoa tầm cao được bắn lên tầng tầng lớp lớp trên quảng trường mới của Hải Phòng. Ảnh: BTC.

Ông Trần Văn Hải, du khách đến từ Bắc Ninh cho hay: "Tôi đi xem khai mạc lễ hội Hoa Phương Đỏ 12 năm nay rồi nhưng chưa có lần nào pháo hoa đẹp như lần này. Không chỉ tôi mà nhiều du khách khác cũng tỏ ra rất mãn nguyện khi được xem sự trình diễn về ánh sáng đẳng cấp như vậy".

Góc ảnh gây ấn tượng về màn pháo hoa tầm cao.

Những chiếc quạt khổng lồ bằng ánh sáng. Ảnh: BTC cung cấp

Hàng ngàn du khách và nhân dân dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đẹp mắt.

Sắc xanh chủ đạo trên nền trời đêm Hải Phòng từ những quả pháo hoa tạo nên.

Sân khấu đêm khau mạc nhìn từ trên cao. Ảnh: BTC

Như những cánh chim lửa 1 màu, màn pháo hoa được cho là kỳ diệu nhất khiến du khách hò reo. Ảnh: BTC

Rực rỡ, trong veo. Ảnh: BTC

Từ trên cầu Hoàng Văn Thụ, khách du lịch về Hải Phòng được ngắm màn bắn pháo hoa tầm cao đặc sắc.

Người nước ngoài thích thú với các màn biểu diễn ấn tượng.