Tối 8/5, tại Quảng trường Trung Tâm Bắc Sông Cấm, TP Hải Phòng đã khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô nhất trong năm được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026). Đêm khai mạc có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức trong không gian và tầm vóc của TP Hải Phòng mới, sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương.

Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu và nhiều lãnh đạo bộ, ngành và nhiều nguyên các lãnh đạo cấp cao của nhà nước...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về dự khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng. Ảnh: BTC

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu: “Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ và tỏa sáng những giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu của dân tộc, được hun đúc qua nhiều thế hệ danh nhân.

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Hải Phòng và Hải Dương là bản anh hùng ca về ý chí kiên cường và khát vọng tự do. Từ dấu mốc giải phóng thị xã Hải Dương ngày 30/10/1954, cho đến cuộc đấu tranh “300 ngày” đầy trí tuệ và bản lĩnh của quân, dân thành phố Cảng; tất cả đã hội tụ vào mốc son chói lọi ngày 13/5/1955 - ngày Hải Phòng hoàn toàn giải phóng.

Khởi nguồn từ năm 2012, với một biểu tượng thân thuộc, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ không ngừng phát triển, trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, kết tinh bản sắc, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, của nhân dân. Đây là sự kiện lớn, sản phẩm văn hóa phi vật thể đáng mong chờ của du khách gần xa khi đến với đất Cảng.

Tiếp nối hành trình đó, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 không chỉ dừng lại ở chương trình nghệ thuật đặc sắc tối 8/5 mà còn hòa quyện trong không gian của hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên toàn thành phố; khởi công và khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.

Ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn ở Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Ảnh: Hoà Nguyễn.

Trong không gian và tầm vóc mới, với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” chính là lời khẳng định cho sự gắn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của Thành phố cảng Anh hùng và Xứ Đông Văn hiến. Đây là biểu trưng cho sức mạnh nội sinh, nơi các nguồn lực công nghiệp, cảng biển và những giá trị Di sản thế giới cùng cộng hưởng và hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng, xây dựng nền tảng vững chắc để Hải Phòng tự tin vươn cao, cất cánh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống; khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao luôn tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và cùng nhau từng bước khẳng định thương hiệu “Thành phố lễ hội – Thành phố âm nhạc” nâng tầm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu văn hóa, du lịch và là cầu nối xúc tiến đầu tư mang tầm quốc gia, quốc tế.

Đêm đại nhạc hội kỷ niệm 71 năm Giải phóng Hải Phòng năm nay có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Đăng Dương, Trọng Tấn, Quốc Thiên, Nguyễn Ngọc Anh...

Trên sân khấu lớn, Mỹ Tâm đã có những tiết mục biểu diễn xuất sắc trong đó không thể thiếu ca khúc: Hào quang, See the light. Nữ ca sĩ đã hát với tất cả tình yêu về vùng đất Cảng anh hùng và với sự biết ơn đối với khán giả Hải Phòng mà "lâu lắm rồi" cô mới được gặp lại.