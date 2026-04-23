Cây cổ thụ được xếp hạng bảo vệ cấp quốc gia cấp 1 này cao khoảng 36m, nổi bật với những chùm hoa nhỏ màu vàng nhạt, tạo nên khung cảnh "hiếm có".

Hương hoa dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, mang lại cảm giác thanh bình, lãng mạn cho du khách. Không chỉ có giá trị sinh thái, cây còn gắn với hình ảnh “hồng đậu tương tư” trong thơ Đường, trở thành biểu tượng của tình yêu và nỗi nhớ.

Theo chính quyền địa phương, mỗi năm cây nở hoa vào khoảng tháng 4-5, kéo dài chừng 15 ngày. Từ đầu mùa hoa năm nay, lượng khách đổ về làng tăng mạnh.

Cuối tuần, trung bình mỗi ngày nơi đây đón hơn 3.000 lượt khách, ngày thường khoảng 1.000 lượt - tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Cây cổ thụ nở hoa có vẻ đẹp cuốn hút. Ảnh: QQ

Sức hút du lịch kéo theo sự khởi sắc rõ rệt trong đời sống người dân. Các quán ăn, homestay, điểm bán đặc sản hoạt động nhộn nhịp. Nhiều hộ kinh doanh cho biết, những món ăn dân dã như đậu phụ, thịt hun khói, rau rừng được du khách ưa chuộng.

Doanh thu mỗi ngày có thể đạt từ 5.000 - 6.000 nhân dân tệ (khoảng 19 - 23 triệu đồng), ngày cao điểm có thể vượt 150.000 nhân dân tệ (khoảng 580 triệu đồng).

Không dừng lại ở việc cho du khách ngắm hoa, địa phương còn khai thác chiều sâu văn hóa để gia tăng trải nghiệm. Từ biểu tượng “tương tư” của hồng đậu, thị trấn Sư Cổ xây dựng hàng loạt không gian như quảng trường tình yêu, miếu Nguyệt Lão, hồ Đồng Tâm…; đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm hẹn ước dưới gốc cây, cầu phúc, chợ phiên văn hóa, mặc Hán phục, tái hiện phong tục cưới hỏi vùng Tây Tứ Xuyên, làm vòng tay hồng đậu.

Đại diện địa phương cho biết, mục tiêu là chuyển đổi trải nghiệm của du khách từ “chỉ ngắm một cái cây” sang “cảm nhận một không gian văn hóa và lối sống”.

Những năm gần đây, làng Hồng Đậu lấy bảo tồn cây cổ thụ làm trung tâm, đồng thời cải tạo cảnh quan theo hướng giữ gìn kiến trúc truyền thống.

Các mô hình du lịch như homestay, trải nghiệm nông nghiệp, giáo dục thực tế… cũng được phát triển bài bản, từng bước hình thành điểm đến du lịch nông thôn tổng hợp.

Năm 2025, tổng doanh thu du lịch của làng đạt hơn 6 triệu nhân dân tệ (hơn 23 tỷ đồng), tạo việc làm tại chỗ cho gần 100 lao động.

Từ một điểm check-in đơn lẻ, làng Hồng Đậu đang cho thấy cách làm du lịch bài bản, khi biết kết hợp giữa bảo tồn, văn hóa và trải nghiệm, hướng đi đáng chú ý trong phát triển du lịch nông thôn hiện nay.