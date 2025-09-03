Tại sàn cột cờ Fansipan - cột cờ ở độ cao cao nhất cả nước diễn ra lễ thượng cờ đặc biệt. Trong không khí trang nghiêm, cờ đỏ sao vàng tung bay giữa non sông gấm vóc, tiếng Quốc ca vang lên hùng tráng, khiến hàng trăm trái tim Việt Nam cùng đập chung một nhịp tự hào, với tinh thần dân tộc lan tỏa mạnh mẽ.

Nhiều du khách không giấu nổi sự xúc động khi bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba đình ngày 2/9/1945, một lần nữa vang lên tại đỉnh thiêng Fansipan.

Chị Thu Trang, du khách Hà Nội bồi hồi: “Khi bản tuyên ngôn được phát lên, mình vô cùng xúc động, đến giờ còn rưng rưng nước mắt. Mình thật may mắn khi có mặt tại đây giữa rừng cờ Tổ quốc rực rỡ, cảm nhận được sự tự hào khi là người Việt Nam”.

Dịp này, khu du lịch trao tận tay 600 du khách áo, cờ vẫy và sticker. Mỗi món quà nhỏ như góp thêm một sắc đỏ, để quảng trường Fansipan hóa thành “biển cờ” rực rỡ. Giữa trời mây Tây Bắc, hàng ngàn ánh mắt, nụ cười và giọt nước mắt cùng nhau tạo nên ký ức khó phai.

Những vị khách quốc tế có mặt tại buổi thượng cờ bày tỏ sự yêu thích và xúc động với cách thể hiện tình yêu nước của người Việt Nam.

“Từ phố phường Hà Nội cho đến khi lên tận đỉnh Fansipan, ở đâu tôi cũng thấy những lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Điều đó cho tôi cảm nhận rõ ràng về tình yêu đất nước mãnh liệt của người Việt. Không khí lễ hội, niềm tự hào dân tộc hiện diện khắp mọi nơi, khiến chuyến đi này trở nên vô cùng đặc biệt trong lòng tôi", Emily Watson, du khách đến từ Anh, chia sẻ.

4 ngày kỳ nghỉ lễ, Sa Pa ước đón hơn 123.000 lượt khách, công suất phòng lưu trú đạt từ 80 -100%. Trong đó, Sun World Fansipan Legend vẫn khẳng định sức hút khi thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, cùng hòa mình trong không khí thiêng liêng của lễ thượng cờ 2/9, thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc như Lễ hội Mùa vàng, diễu hành mừng Độc lập, hay các trò chơi dân gian đầy sôi động.

Kỳ nghỉ lễ, cả khu du lịch ngợp ngời trong sắc cờ đỏ sao vàng, từ nhà ga đi cáp treo ở độ cao 1.600m, đến tuyến tàu hoả leo núi Mường Hoa tới đỉnh thiêng Fansipan cao 3.143m

Kỳ nghỉ lễ, bản Mây tại nhà ga đi cáp treo rộn ràng trong tiếng khèn, tiếng trống hòa cùng tiếng cười nói của du khách và bà con trong lễ hội mùa vàng. Giữa không gian núi rừng, những điệu múa, khúc hát dân ca, trò chơi ném còn, kéo co… nối tiếp nhau, rực rỡ như bức tranh mùa vàng. Không khí lễ hội lan tỏa khắp khu du lịch, mang đến cho du khách cảm giác vừa mới lạ vừa gần gũi - một Tây Bắc đầy sức sống.

Dịp này, bà con các dân tộc thiểu số tại Sa Pa cùng hội tụ tại Bản Mây, diễu hành mừng Độc lập. Đoàn người di chuyển rực rỡ trong sắc áo và cờ hoa tung bay theo nhịp trống hội, tiếng hát, tiếng hò reo mời gọi du khách cùng tham dự, tạo nên bức tranh hội náo nức. Điểm nhấn được mong chờ nhất là màn flashmob trong biển cờ Tổ quốc tung bay, mang đến khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc.

Trải nghiệm kỳ nghỉ 2/9 tại là hành trình cảm xúc đặc biệt của những du khách chinh phục nóc nhà Đông Dương trong dịp đại lễ này. Tất cả đã hòa quyện thành một bản hòa ca mùa thu rực rỡ, khắc ghi trong lòng mỗi du khách niềm tự hào dân tộc. Fansipan, với cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển mây, thêm một lần nữa khẳng định mình là một điểm hẹn tinh thần của người Việt Nam trong những ngày lễ lớn của đất nước.

Lệ Thanh