Trại rắn Đồng Tâm, tên đầy đủ là Trung tâm Nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến dược liệu Quân khu 9, tọa lạc trên diện tích 15ha tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp (trước đây thuộc Tiền Giang). Đây là cơ sở nghiên cứu, nuôi trồng, bảo tồn rắn, trăn; sản xuất thuốc y học cổ truyền và là nơi lưu trữ hầu hết các loại huyết thanh phục vụ cấp cứu rắn độc cắn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Không chỉ mang giá trị khoa học – y học, trại rắn Đồng Tâm còn là điểm đến du lịch nổi tiếng của miền Tây. Du khách khi đến đây được tận hưởng không khí trong lành, đậm hương sắc miệt vườn Nam Bộ và tìm hiểu nhiều loài động vật quý hiếm như trăn bạch tạng, rắn hổ mang chúa, khỉ, nai, vượn…

Trung tâm Nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến dược liệu Quân khu 9 (trại rắn Đồng Tâm) là điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách. Ảnh: H.T

Đặc biệt, dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trại rắn Đồng Tâm chào đón thêm những “ngôi sao” mới thân thiện, độc đáo: cặp ngựa lùn pony được xem là độc nhất vô nhị ở miền Tây cùng chuột lang nước (capybara) – loài vật được mệnh danh là “bộ ngoại giao” của thế giới động vật.

Những ngày gần đây, sự xuất hiện của hai chú ngựa lùn đã khiến khuôn viên trại trở nên nhộn nhịp. Với chiều cao khoảng 70–80cm, nặng gần 100kg, vóc dáng nhỏ nhắn và tính cách hiền lành, pony nhanh chóng chiếm được cảm tình của du khách, đặc biệt là trẻ em.

Bé ngựa cái tên Trắng (đang mang bầu) được nhân viên chăm sóc. Ảnh: H.T

Chị Trần Thị Thơm, đội trưởng đội nuôi trồng trại rắn Đồng Tâm, cho biết hai chú ngựa này được tiếp nhận từ ZooDoo Đà Lạt hơn 1 tháng trước. Trong đó, ngựa cái tên Trắng đang mang thai, còn ngựa đực tên Ben.

“Ngựa lùn đã được huấn luyện từ nhỏ, rất thân thiện với con người. Du khách có thể tiếp xúc trực tiếp, chải lông, tết bờm để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ”, chị Thơm nói.

Cặp ngựa lùn cao khoảng 70-80cm, nặng gần 100kg. So với ngựa thường, ngựa lùn hiền lành và an toàn hơn cho du khách, đặc biệt là trẻ em. Ảnh: H.T

Du khách đến tham quan có thể tiếp xúc trực tiếp, chụp ảnh lưu niệm và thậm chí là chăm sóc, tết bờm cho các bé ngựa lùn. Ảnh: H.T

Nhiều du khách cho biết, họ cảm thấy thích thú khi lần đầu tận mắt nhìn thấy và được chạm tay vào ngựa lùn. Anh Đoàn Thiện Chí (du khách đến từ tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, trước đây anh chỉ thấy ngựa lùn qua phim ảnh hoặc trên mạng xã hội, chưa từng nghĩ ở miền Tây lại có thể tiếp xúc trực tiếp.

“Ngựa rất hiền, thân thiện, mình sờ vào không hề thấy sợ. Mấy bé nhỏ xíu, dễ thương nên trẻ con trong nhà cũng rất hào hứng. Đây là trải nghiệm khá mới mẻ khi đi tham quan trại rắn Đồng Tâm”, anh Chí nói.

Còn chị Ngô Thị Ngọc Mai (ngụ TPHCM) cho biết, dịp Tết này, gia đình chị về quê ở Đồng Tháp ăn Tết, thăm gia đình và tranh thủ ghé trại rắn Đồng Tâm tham quan và không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của cặp ngựa lùn.

“Lần đầu tiên tôi được vuốt ve, chải lông cho ngựa mà không lo nguy hiểm. Không gian thoáng mát, có nhân viên hướng dẫn nên cảm giác rất yên tâm. Đây là điểm cộng lớn cho du lịch trải nghiệm, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ”, chị Mai chia sẻ.

Bên cạnh ngựa lùn pony, trại rắn Đồng Tâm còn nuôi, chăm sóc ngựa cao. Ảnh: H.T

Con ngựa trắng béo tốt được nuôi trong trại. Ảnh: H.T

Các em nhỏ thích thú cho ngựa ăn cỏ, vuốt ve, sờ đầu dưới sự hướng dẫn của nhân viên trại. Ảnh: H.T

Song song đó, trại rắn Đồng Tâm hiện chăm sóc 3 cá thể capybara, nặng từ 4–7kg. Các cá thể được bố trí khu sinh hoạt riêng, có hồ nước vui chơi, nhà nghỉ yên tĩnh và chế độ ăn uống được kiểm soát chặt chẽ, chủ yếu là rau củ, nhằm đảm bảo hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ba con Capybara – loài được mệnh danh là “bộ ngoại giao” – gây tò mò với vẻ ngoài hiền lành, dễ mến. Ảnh: H.T

Chồn đất (meerkat) – “thành viên mới" của trại rắn Đồng Tâm. Ảnh: H.T

Chú chồn đất được nhân viên trại cho ăn trái cây. Ảnh: H.T

Ngoài ra, trại rắn Đồng Tâm còn tiếp nhận cặp chồn đất (meerkat) – loài động vật nhỏ nhắn, lanh lợi, góp phần đa dạng hệ sinh thái và tăng trải nghiệm cho du khách.

Những chú hươu được nuôi trong trại rắn Đồng Tâm. Ảnh: H.T

Hiện trại rắn Đồng Tâm có khoảng 2.000 cá thể rắn thuộc 40 loài khác nhau được nuôi trong môi trường tự nhiên và bán tự nhiên





Du khách thích thú xem biểu diễn cùng rắn trong trại rắn Đồng Tâm. Ảnh: H.T.

Việc liên tục đưa về những loài động vật thân thiện, dễ tiếp cận đang giúp trại rắn Đồng Tâm ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.