Bất động sản ven sông Hàn duy trì sức hút với giới đầu tư nhờ lợi thế khai thác cho thuê và dư địa tăng giá dài hạn. Ảnh: Ánh Dương.

“Tấc đất, tấc vàng” ven sông Hàn

Kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, Đà Nẵng đứng thứ 2 cả nước về tổng doanh thu du lịch, đạt 3.326 tỷ đồng (chỉ sau TP.HCM). Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 224.000 lượt, thuộc nhóm cao nhất cả nước dịp này. Khách lưu trú ước đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36%.

Sức hấp dẫn của du lịch Đà Nẵng đã được khẳng định từ lâu. Đặc biệt theo Nghị quyết 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới vừa ban hành, Đà Nẵng sẽ là 1 trong 3 cực tăng trưởng du lịch của cả nước. Cộng hưởng tiềm năng sẵn có và lực đẩy từ cơ chế chính sách, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội phát triển nhanh và bền vững.

Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế trong dịp Quốc khánh. Ảnh: Ánh Dương.

Tại khu vực trung tâm ven sông Hàn - điểm hội tụ khách quốc tế và giới cao cấp, nhu cầu lưu trú rất lớn. Sức hấp dẫn của phân khúc này đã được kiểm chứng qua thanh khoản thực tế và đang được củng cố bởi quy hoạch mới, khi thành phố tiếp tục định vị hành lang sông Hàn là một trong những không gian phát triển đô thị quan trọng.

Đây là đòn bẩy để chủ đầu tư phát triển BĐS thương mại dịch vụ gắn với khai thác cho thuê, mang lại lợi nhuận cao và ổn định nhờ dòng khách tăng trưởng. “Khách đầu tư hiện nay rất kén chọn. Họ không mua một BĐS để chờ tăng giá sau vài năm, mà tìm kiếm những tài sản mang lại nguồn thu nhập hàng tháng ổn định”, ông Trần Văn Bình - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận định.

“Tấm vé” tiếp cận quỹ đất khan hiếm

Tháp Symphony 5 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence ven sông Hàn thu hút sự chú ý của thị trường. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Giữa lúc mặt bằng giá BĐS liên tục thiết lập ngưỡng mới, Symphony 5 - tòa tháp cuối cùng thuộc quần thể Sun Symphony Residence ven sông Hàn - đang tạo chú ý với mức giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio ở vị trí lõi đô thị, với tầm nhìn khoáng đạt, hệ tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân văn minh.

Tọa lạc trên trục đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt (phường Sơn Trà), Symphony 5 nằm trên quỹ đất thương mại, dịch vụ rộng hơn 11.000 m² ven sông Hàn. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận nhanh những điểm đến quan trọng của Đà Nẵng như biển Mân Thái (3km), Da Nang Downtown (5km) và sân bay quốc tế (7km). Vị trí này đồng thời kết nối thuận tiện với cầu Sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê và các trung tâm vui chơi, giải trí, thương mại.

Hệ tiện ích đẳng cấp tại dự án không chỉ phục vụ cư dân mà còn giúp tối ưu tỷ suất cho thuê. Ảnh: Sun Property.

Đáng chú ý, tòa tháp sở hữu gần 20 tiện ích phong cách resort, nổi bật là bể bơi rộng tới 450m2. Đồng thời, các tòa S1, S2, S3 cùng quần thể đã được bàn giao từ tháng 5/2026, từng bước hình thành cộng đồng cư dân và tạo nên sức sống cho khu vực.

Thực tế, quỹ đất ven sông tại khu vực trung tâm Đà Nẵng ngày càng thu hẹp, trong khi nhu cầu sở hữu không gian sống có tầm nhìn sông, gần biển và thuận tiện tiếp cận trung tâm vẫn hiện hữu. Ghi nhận thị trường cho thấy, các căn hộ ven sông Hàn đang hình thành mặt bằng giá và giá thuê đáng chú ý. Theo dữ liệu cập nhật tháng 7/2026 của FIR House, nhiều dự án ven sông Hàn đang có giá bán trên 100 triệu đồng/m², trong khi tỷ suất cho thuê gộp phổ biến khoảng 5-5,5%/năm ở một số dự án mới.

Căn hộ Symphony 5 mang đến giá trị kép cho nhà đầu tư: vừa thu về dòng tiền cho thuê đều đặn, vừa sở hữu tiềm năng tăng giá. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Symphony 5 sở hữu đồng thời giá trị kép: tiềm năng tăng giá tài sản trong dài hạn và khả năng đón dòng khách thuê cao cấp. Đặc biệt, căn hộ hứa hẹn trở thành tài sản tạo dòng tiền đều đặn khi Đà Nẵng ngày càng thu hút chuyên gia quốc tế, người nước ngoài, khách công tác dài ngày và nhóm du khách có khả năng chi trả cao - những tệp khách đề cao vị trí trung tâm, chất lượng dịch vụ, an ninh và không gian sống có tiêu chuẩn tương xứng.

Thực tế ghi nhận một số căn hộ cao cấp tại tòa tháp Panoma ven sông Hàn đang đạt mức thuê khoảng 18 triệu đồng/tháng với căn studio và 42 triệu đồng/tháng với căn 2 phòng ngủ, cho thấy thị trường đã hình thành nhu cầu thực đối với dòng sản phẩm này. Hơn 1.200 căn hộ tại Symphony 5 với đa dạng loại hình từ studio, 1-2 phòng ngủ, penthouse (trong đó căn studio chiếm tỷ trọng lớn) hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ, chuyên gia, nhà đầu tư hoặc những người tìm kiếm tài sản có quy mô vốn ban đầu vừa phải song vẫn dễ khai thác dòng tiền.

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(Nguồn: Sun Property)