Phát huy lợi thế văn hóa bản địa, Quảng Ninh đang từng bước phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại khu vực miền núi, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trong quá trình triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Quảng Ninh chú trọng khai thác giá trị di sản văn hóa để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Giai đoạn 2023-2025, Quảng Ninh đã thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tại 4 làng dân tộc thiểu số, gồm làng người Tày ở thôn Bản Cáu, làng người Sán Chỉ ở Lục Ngù, làng người Dao Thanh Y ở Pò Hèn và làng người Sán Dìu ở thôn Vòng Tre.

Tại các địa bàn này, những giá trị như kiến trúc nhà ở, ẩm thực, lễ hội, nghề thủ công, phong tục và tập quán truyền thống được chú trọng gìn giữ, phục dựng và giới thiệu tới du khách. Đây là nền tảng để hình thành các trải nghiệm du lịch gắn với đời sống cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, giới thiệu nông sản và sản phẩm thủ công địa phương.

Thực tế, một số mô hình du lịch tại Quảng Ninh đã bước đầu tạo việc làm và thu nhập cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Tại đặc khu Vân Đồn, Khe Mai Farm được xây dựng trên diện tích khoảng 10 ha, phát triển theo hướng du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm nông nghiệp. Cơ sở hiện có 8 phòng nghỉ homestay cùng các hoạt động như câu cá, hái quả theo mùa và trải nghiệm không gian tự nhiên.

Quảng Ninh tạo sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ du lịch cộng đồng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, mô hình này tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động người Sán Dìu, với thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Chủ cơ sở cũng hỗ trợ kỹ thuật, giống cây và kết nối đầu ra cho một số hộ dân lân cận, hướng tới gắn sản xuất nông nghiệp với hoạt động du lịch.

Cùng với các mô hình đang hoạt động, địa phương tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian bảo tồn văn hóa gắn với du lịch. Tại xã Ba Chẽ, chính quyền địa phương đã đề xuất xây dựng Làng văn hóa các dân tộc Quảng Ninh trên cơ sở kế thừa và phát triển Khu văn hóa người Dao tại thôn Sơn Hải.

Tại xã Quảng La, khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y ở thôn Bằng Cả cũng được khảo sát để nghiên cứu, đề xuất mô hình Làng văn hóa dân tộc tiêu biểu gắn với du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Đây hiện là định hướng nghiên cứu, chưa nên xem là một sản phẩm du lịch đã hoàn thiện.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo Quảng Ninh, năm 2026, địa phương đã phân bổ trên 182 tỷ đồng cho 25 dự án, công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Các địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và đưa nguồn lực đầu tư vào các công trình, hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thời gian tới, Quảng Ninh định hướng tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đồng thời rà soát, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp và kinh doanh dịch vụ có tiềm năng của người dân. Việc phát triển du lịch cộng đồng cần gắn với bảo tồn giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan và đặt cộng đồng cư dân vào vị trí chủ thể tham gia, hưởng lợi.

Khai thác hợp lý tài nguyên văn hóa và thiên nhiên sẽ giúp các địa bàn miền núi Quảng Ninh đa dạng hóa sinh kế, mở rộng cơ hội việc làm tại chỗ. Đây cũng là một hướng triển khai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2026-2030.

Duy Anh