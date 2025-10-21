Chương trình quy tụ 600 đại diện lữ hành quốc tế và 100 cơ quan báo chí toàn cầu, kết nối trực tiếp với 400 đơn vị cung ứng du lịch hàng đầu Malaysia bao gồm các khách sạn, công ty lữ hành, hãng hàng không cùng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng khác. Trong đó, Việt Nam góp mặt với 27 doanh nghiệp du lịch, lữ hành và truyền thông, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường Việt Nam đối với điểm đến Malaysia.

Diễn ra từ 01 - 03/10/2025 tại Trung tâm Thương mại Thế giới Kuala Lumpur (World Trade Center Kuala Lumpur), sự kiện kéo dài 3 ngày hướng tới mục tiêu củng cố vị thế Malaysia như điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực, đồng thời tạo bước đệm cho chiến dịch Visit Malaysia 2026 (VM2026) với mục tiêu đón 47 triệu lượt khách quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động trọng tâm như gặp gỡ giao thương (B2B), kết nối kinh doanh, chương trình ghép nối kinh doanh chiến lược và các chuyến du lịch khảo sát (FAM Trips). Những trải nghiệm này được thiết kế một cách tinh tế nhằm giới thiệu trọn vẹn bản sắc du lịch Malaysia - từ trải nghiệm văn hóa đặc sắc, hành trình sinh thái kỳ thú, tinh hoa ẩm thực cho tới du lịch mạo hiểm đầy hấp dẫn.

Chia sẻ về ý nghĩa sự kiện, ông YB Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan - Thứ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia nhấn mạnh: “Global Travel Meet 2025 không chỉ là một sự kiện mà còn là nền tảng đưa ý tưởng đi vào thực tiễn. Đây là chất xúc tác quan trọng khơi dậy nguồn năng lượng mới và tạo động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng của Visit Malaysia 2026 với sự đồng hành của Chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác”.

Sự kiện có sự đồng hành của các hãng hàng không Malaysia như Malaysia Airlines, AirAsia và Batik Air, phối hợp với các hiệp hội du lịch chủ chốt, trong đó có Hiệp hội Du lịch Trung Quốc Inbound Malaysia (MICA), Hiệp hội Du lịch & Lữ hành Ấn Độ Malaysia (MITTA) cùng nhiều đối tác doanh nghiệp chiến lược khác.

Ngành du lịch Malaysia đã thể hiện khả năng phục hồi ấn tượng cùng đà tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Năm 2024, Malaysia đã đón 38 triệu lượt khách quốc tế, tăng 31,1% so với năm 2023 và cao hơn 8,3% so với mức trước đại dịch năm 2019. Các thị trường khách chính bao gồm Singapore, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, Brunei, Ấn Độ, Philippines, Hàn Quốc, Úc và Đài Loan. Xu hướng phát triển tích cực này tiếp tục được duy trì trong năm 2025, khi chỉ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, Malaysia đã đón 24,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) là cơ quan thuộc Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia. Tourism Malaysia chuyên trách quảng bá Malaysia là một điểm đến du lịch được yêu thích. Kể từ khi thành lập, Tourism Malaysia dần trở thành một thành viên nổi bật trong bối cảnh du lịch quốc tế. Chương trình Visit Malaysia diễn ra vào năm 2026 sẽ đánh dấu cam kết phát triển bền vững của ngành du lịch Malaysia, đồng thời phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDG). Bên cạnh đó, Tourism Malaysia cũng tích cực ủng hộ sáng kiến Tam giác tăng trưởng Indonesia - Malaysia - Thái Lan (IMT-GT), hướng tới năm du lịch chung IMT-GT 2023-2025 với mục tiêu cùng nhau quảng bá khắp tiểu vùng như một khu vực du lịch liên kết đầy hấp dẫn. Thông tin chi tiết tại:

(Nguồn: Tourism Malaysia)