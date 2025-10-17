Từ giải thưởng JNTO đến hành trình hút khách

Năm 2024, Tour Tohoku của MayTrip được Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) ghi nhận là chương trình du lịch sáng tạo, góp phần quảng bá văn hóa và du lịch Nhật Bản đến du khách Việt Nam và hợp tác quảng bá. Đây là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của MayTrip trong việc hợp tác cùng các địa phương Nhật, phát triển sản phẩm chất lượng và tạo nên cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Năm 2024, MayTrip vinh dự được nhận giải thưởng Outstanding Tour từ JNTO cho sản phẩm du lịch - Mùa thu Tohoku 2024.

Bà Phạm Thị Thu Huyền - Phó Tổng giám đốc MayTrip cho biết: “Trong năm 2024, khi Tour Tohoku nhận được giải thưởng và hợp tác quảng cáo từ JNTO, chúng tôi đã thực hiện quảng cáo tour và nhận được những phản hồi đầu tiên. Tuy nhiên, số lượng khách thời điểm ấy phần nhiều chỉ dừng ở mức quan tâm, tìm hiểu. Lượng khách chốt tour chưa đủ để khởi hành”.

Không dừng lại, dựa vào nền tảng chương trình Tohoku mùa thu 2024 đã quảng bá, bà Huyền và MayTrip tiếp tục nghiên cứu và xây dựng “Cung đường độc đáo - Hành trình độc đạo” Tohoku - Hokkaido 2025. Tour với thời gian 7 ngày 6 đêm là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, văn hóa bản địa và những trải nghiệm đẳng cấp như bay trực thăng ngắm hồ Toya hay du thuyền vượt biển đến Hokkaido.

Để quảng bá rộng hơn tour Hokkaido - Tohoku 2025, MayTrip đã tổ chức hội thảo chia sẻ về tuyến điểm này vào tháng 4/2025.

Hành trình cao cấp này mở ra từ Aomori với hương táo Fuji ngọt lành và cảnh sắc lá phong đỏ rực. Du khách sẽ băng qua Hirosaki cổ kính và tận hưởng một đêm nghỉ dưỡng tại lữ quán đậm chất Nhật Bản hứa hẹn mang lại khoảnh khắc an yên hiếm có.

Từ Sendai, đoàn vượt biển đến Hokkaido - “thiên đường mùa thu” nổi bật với ánh đèn Hakodate rực sáng. Chuyến đi khép lại giữa giai điệu hộp nhạc Otaru và hương vị sôi động của Sapporo, mang đến một cái kết trọn vẹn cho mùa thu Nhật Bản đáng nhớ.

Khác biệt tạo nên bản sắc

Từ khi thành lập, MayTrip kiên định với trải nghiệm Tour Nhật No shopping. Trong mọi hành trình Nhật Bản, khách hàng không phải ghé qua các trung tâm thương mại bắt buộc mà được tận hưởng thời gian đúng nghĩa cho trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc. Chính điều đó đã khiến các tour Nhật của MayTrip trở nên đặc biệt trong mắt khách Việt tinh tế, nhẹ nhàng và không vội vã.

Tour cao cấp Hokkaido - Tohoku 2025 của MayTrip chú trọng từng trải nghiệm khách hàng ngay từ khi mở bán.

Trong tour Tohoku - Hokkaido 2025, toàn bộ lịch trình được thiết kế tối ưu để du khách cảm nhận từng khoảnh khắc: ngắm rừng phong vàng đỏ, thư giãn trong ryokan truyền thống, thưởng thức ẩm thực kaiseki tinh tế, nếm hải sản tươi ở chợ Sapporo và lắng nghe câu chuyện của người dân địa phương. Mỗi điểm đến đều được chọn lọc để mang đến giá trị trải nghiệm thay vì số lượng điểm check-in.

Theo bà Phạm Thị Thu Huyền, yếu tố “cao cấp” trong tour Nhật không nằm ở số sao của khách sạn hay bữa ăn xa hoa mà ở sự tinh tế trong thiết kế hành trình. Với kinh nghiệm hơn 10 năm điều hành các đoàn tour Nhật Bản, bà Huyền cho biết: “Mỗi đoàn chỉ giới hạn khoảng 25 khách để đảm bảo tính riêng tư và chất lượng phục vụ. Hướng dẫn viên của MayTrip là những người có hiểu biết chuyên sâu về văn hóa Nhật, am hiểu địa phương và luôn đồng hành tận tâm cùng khách hàng.”

Chuẩn bị cho mùa cao điểm 2026

Sau thành công của tour Tohoku- Hokkaido 2025, MayTrip tiếp tục mở đăng ký tour cho các tuyến cao cấp năm 2026 như Hokkaido mùa đông - lễ hội tuyết Sapporo hay các hành trình Cung đường Vàng, Cung đường cổ tích (khám phá làng cổ Shirakawa-go) dịp Tết Dương lịch, Tết âm lịch. Tất cả đều được thiết kế theo chuẩn tinh thần MayTrip, đảm bảo chất lượng và dịch vụ cá nhân hóa.

Chất lượng Tour Nhật của MayTrip được bảo chứng thông qua sự hài lòng của khách hàng trong từng trải nghiệm

Với định hướng của MayTrip, hành trình du lịch Nhật Bản của khách hàng không chỉ là chuyến đi, mà đó còn là cơ hội để mỗi người tìm thấy cảm xúc bình yên, tinh tế, đúng tinh thần “mỗi lần đi là một trải nghiệm xứng đáng”.

Tour Nhật Bản cao cấp Tohoku - Hokkaido 2025 “cháy vé” là minh chứng cho sức hút của thương hiệu MayTrip và niềm tin khách hàng dành cho giá trị thật của trải nghiệm. Trong một thị trường du lịch đang thay đổi, MayTrip chọn con đường riêng: không đại trà, không ồn ào mà tập trung vào chất lượng, cảm xúc và sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Từ một thương hiệu Việt trẻ trung, MayTrip đang vững vàng khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc tour Nhật cao cấp, góp phần đưa hình ảnh du khách Việt trở nên tinh tế và đẳng cấp hơn trên đất Nhật.

Lệ Thanh