Xu thế thanh toán tiện lợi

Ngày 8/5, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Mastercard tổ chức Lễ công bố và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới, với trọng tâm là chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu và mở rộng các giải pháp thanh toán hiện đại cho du khách.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT) cho biết, năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ du lịch đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch xác định cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả dữ liệu.

Theo lãnh đạo VNAT, du lịch hiện nay không chỉ là tham quan hay nghỉ dưỡng mà là trải nghiệm tổng thể. Điều đó đòi hỏi ngành du lịch phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và nâng cao khả năng kết nối giữa các dịch vụ.

Trong xu thế đó, thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm du lịch hiện đại. Từ việc đặt vé máy bay, khách sạn, gọi xe, mua sắm, ăn uống đến sử dụng các dịch vụ giải trí, du khách quốc tế ngày càng ưu tiên các hình thức thanh toán số tiện lợi và an toàn thay cho tiền mặt truyền thống.

Ông Richard Wormald - Chủ tịch Mastercard khu vực châu Á - Thái Bình Dương đánh giá Việt Nam đang có nhiều cơ hội để bứt phá khi ngày càng thu hút nhiều đường bay và du khách quốc tế.

Theo ông Richard Wormald, du khách hiện có rất nhiều lựa chọn điểm đến, vì vậy các quốc gia cần tạo ra trải nghiệm liền mạch và thuận tiện hơn để giữ chân khách và gia tăng mức chi tiêu. “Không chỉ cần thu hút thêm khách đến Việt Nam, chúng ta còn cần giúp họ trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại nhiều hơn”, ông nói.

Theo nội dung hợp tác được ký kết, Mastercard sẽ phối hợp cùng VNAT triển khai các hoạt động nghiên cứu dữ liệu du lịch, phân tích xu hướng và hành vi chi tiêu của du khách quốc tế nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách, xúc tiến thị trường và phát triển sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách.

Hai bên cũng sẽ thúc đẩy kết nối hệ sinh thái dịch vụ du lịch, mở rộng ứng dụng công nghệ số và thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao trải nghiệm du khách tại Việt Nam.

Số hoá hành trình của du khách

Tại sự kiện, các chuyên gia của Mastercard nhận định Việt Nam hiện là một trong những thị trường du lịch năng động nhất châu Á. Dữ liệu theo dõi từ năm 2019 cho thấy Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể trong việc nâng cao sức hút điểm đến thông qua hiện đại hóa chính sách, cải thiện môi trường du lịch và đầu tư mạnh cho hạ tầng.

Đặc biệt, sự phục hồi của du lịch Việt Nam sau đại dịch đang diễn ra tích cực tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc và Trung Quốc.

Ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết Mastercard sẽ phối hợp với VNAT ứng dụng các phân tích dữ liệu quốc tế và insight du khách nhằm xác định cơ hội tăng trưởng phù hợp cho từng thị trường và từng phân khúc du lịch.

Nguồn dữ liệu này được tổng hợp từ dữ liệu công khai liên quan đến ngành du lịch và dữ liệu giao dịch đã được ẩn danh từ mạng lưới thanh toán toàn cầu của hãng. Qua đó có thể phân tích sâu xu hướng chi tiêu, hành vi tiêu dùng cũng như nhu cầu trải nghiệm của khách quốc tế tại Việt Nam.

Một trong những định hướng đáng chú ý được Mastercard đề cập là xây dựng “hành trình du lịch số hóa” cho du khách. Theo đó, trong tương lai, du khách có thể tìm kiếm thông tin điểm đến, đặt dịch vụ, khám phá trải nghiệm địa phương và thanh toán trên cùng một nền tảng số ngay từ khi đặt chân xuống sân bay.

Các giải pháp thanh toán thông minh, thanh toán không tiếp xúc và tích hợp dữ liệu hành vi tiêu dùng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm, tăng mức chi tiêu của du khách và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bích Đào