Theo Daily Mail, hai cha con ông Mark Alexander Cummings Rogers được báo mất tích hôm 28/8 tại thành phố Balneário Camboriú, miền Nam Brazil.

Thông báo tìm kiếm được cảnh sát Brazil phát đi. Ảnh: UOL Notícias

Lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết từ chiếc xe Jeep mang biển số Mỹ bị bỏ lại cùng điện thoại của Rogers. Cuối cùng, họ phát hiện hai cha con trong tình trạng kiệt sức tại một khu vực hẻo lánh, gần rừng rậm Morro do Careca – cách Balneário Camboriú khoảng 3.500km.

Tới ngày 2/9, các nạn nhân được phát hiện. Ảnh: Página 3

Khi được giải cứu, cậu bé 13 tuổi bị suy nhược nặng, đói và khát đến mức vừa nhìn thấy bánh mì đã lao vào ăn ngay lập tức.

Người cha cho biết, mục đích chuyến đi là muốn con trai “cai nghiện” điện thoại và thoát khỏi sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ bằng cách cùng nhau tham gia thử thách sinh tồn trong rừng, mô phỏng theo một chương trình truyền hình nổi tiếng.

Ông Rogers đã lên kế hoạch “cắt đứt toàn bộ liên lạc” trong suốt thời gian ở rừng. Ảnh: Daily Mail

Được biết, ông Rogers cùng con trai đã sinh sống ở Brazil khoảng 6 năm. Vụ mất tích chỉ được phát hiện khi cậu bé không đến trường, buộc ban giám hiệu phải báo cáo với chính quyền.

Hiện cậu bé được sắp xếp sống cùng gia đình một người bạn học để đảm bảo an toàn, trong khi người cha bị tạm giữ với cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên. Theo luật Brazil, nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt án tù lên tới 1 năm.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng mong muốn giúp con “giải độc công nghệ” là điều có thể hiểu nhưng cách làm của người cha quá cực đoan, có nguy cơ để lại sang chấn tâm lý cho trẻ.

Một số chuyên gia tâm lý nhận định: “Cha mẹ cần đồng hành, định hướng và tạo môi trường lành mạnh cho con. Tuyệt đối không nên ép buộc hay đặt con vào những tình huống nguy hiểm”.

Cảnh sát Brazil vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.