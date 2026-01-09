Ngày 8/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BVHTTDL về việc đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh ra khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ nhận được thư bày tỏ nguyện vọng từ tác giả vào ngày 7/1.

Ảnh: NXB Trẻ

Sau khi nhận được thư của nhà văn Bảo Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho các đơn vị chức năng gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe ý kiến của tác giả. Trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn, đánh giá lại toàn diện, tổng thể quá trình bình chọn, căn cứ kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và đặc biệt tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả, Bộ đã quyết định đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh ra khỏi danh sách.

Trước đó, ngày 13/11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 30/4/1975 - 30/4/2025, trong đó có tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh.

Nhà văn Bảo Ninh. Ảnh: NXB Trẻ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đối với hoạt động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn, tôn vinh trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt đối với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng. Mục tiêu là nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận trong xã hội.

Minh Dũng