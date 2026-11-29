Từ những cây sâm Ngọc Linh bén rễ trên núi cao Hoàng Liên Sơn, Lào Cai đang triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư, mở hướng phát triển kinh tế dưới tán rừng cho người dân vùng cao.

Những cây sâm quý bén rễ trên vùng đất mới

Tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai), 8.500 cây sâm ở các độ tuổi khác nhau đang được chăm sóc, theo dõi trong khu nhà công nghệ có lưới che rộng 1.500m2.

Trong số này, có 1.000 cây một năm tuổi, 7.000 cây hai năm tuổi và 500 cây từ 5-7 năm tuổi. Việc duy trì các nhóm cây ở nhiều độ tuổi giúp đánh giá khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, đồng thời tích lũy kinh nghiệm để phát triển vùng trồng.

Trước đó, giai đoạn 2019-2022, thông qua mô hình trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh, Vườn quốc gia Hoàng Liên đã tuyển chọn được 240 cây giống gốc. Các cây sinh trưởng, phát triển, ra hoa và cho thu hoạch hạt. Từ nguồn hạt này, đơn vị nhân giống thành công 2.000 cây sâm Ngọc Linh.

Những kết quả bước đầu mở ra triển vọng phát triển loại dược liệu có giá trị kinh tế cao tại vùng núi Hoàng Liên Sơn.

Không chỉ dừng lại ở các mô hình thử nghiệm, việc phát triển dược liệu còn được gắn với mục tiêu tạo sinh kế cho người dân vùng cao.

Tháng 4/2026, UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt dự án hỗ trợ phục hồi sinh kế sau bão Yagi thông qua phát triển sâm Việt Nam và nấm linh chi tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, do Tổ chức AEA (Pháp) tài trợ.

Những cây sâm quý đang được ươm trồng dưới tán rừng.

Triển khai tại hai xã Tả Van và Bản Hồ, dự án đã tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật trồng sâm và nấm linh chi cho 180 hộ dân. Đến nay, 18.000 bịch phôi nấm linh chi đã được bàn giao, người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch đợt đầu trong năm 2026.

Thông qua mô hình này, bà con có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật sản xuất dược liệu, đa dạng hóa nguồn thu nhập gắn với khai thác bền vững lợi thế của rừng.

Theo số liệu rà soát đến cuối 10/2026, toàn tỉnh Lào Cai có 9,8ha sâm Việt Nam, trong đó 9,6ha sâm Ngọc Linh và 0,2ha sâm Lai Châu. Phần lớn diện tích do các hợp tác xã và người dân tự đầu tư.

Tuy nhiên, hành trình đưa cây sâm trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương vẫn còn không ít thách thức.

Đơn cử, mô hình trồng sâm Ngọc Linh dưới giàn che rộng 2.000m2 tại xã Lùng Phình, triển khai giai đoạn 2019-2021, dù cây sinh trưởng bình thường nhưng không thể tiếp tục duy trì và nhân rộng do chi phí nhân công trồng, chăm sóc, bảo vệ quá cao.

Lào Cai hiện cũng chưa có cơ sở sản xuất giống sâm thương mại hay nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô. Nguồn giống chủ yếu được mua từ ngoài tỉnh, trong khi việc kiểm soát chất lượng và nguồn gốc còn hạn chế.

Phần lớn diện tích sâm đang trong giai đoạn kiến thiết, chưa cho thu hoạch. Chuỗi sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chưa được hình thành đồng bộ.

Chính sách hỗ trợ mở đường cho phát triển dược liệu

Nhằm khai thác lợi thế sinh thái của vùng núi cao, Lào Cai đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển dược liệu.

Đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TU về phát triển dược liệu chiến lược giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050.

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu thu hút ít nhất 10 dự án đầu tư phát triển dược liệu quý dưới tán rừng, trong đó có sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu. Đồng thời, ưu tiên nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen, chọn lọc và nhân giống các loài dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai, có hiệu lực từ 8/2026, quy định nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển dược liệu.

Cụ thể, với nhóm dược liệu quý, hiếm, trong đó có các loài sâm, tỉnh hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư hạ tầng, thiết bị sản xuất giống, không quá 2 tỷ đồng/dự án.

Đối với trồng tập trung, mức hỗ trợ tối đa bằng 70% chi phí giống, vật tư, nhà kính, nhà lưới, không quá 1 tỷ đồng/ha. Riêng trồng mới trong rừng, mức hỗ trợ tối đa là 70% chi phí, không quá 500 triệu đồng/ha.

Ngoài ra, địa phương còn có chính sách hỗ trợ lập phương án trồng, phát triển dược liệu trong rừng, chứng nhận GACP (thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc), cấp mã số vùng trồng, đầu tư cơ sở bảo quản và chế biến.

Đây là nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân giảm áp lực chi phí đầu tư ban đầu, nhất là với cây sâm vốn có chu kỳ sinh trưởng dài, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc nghiêm ngặt.

Trong năm 2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn các chủ rừng xây dựng phương án phát triển dược liệu phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập dự án để tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở sản xuất giống và ít nhất một dự án trồng sâm dưới tán rừng gắn với sơ chế, tiêu thụ; xây dựng một vườn giống gốc và cơ sở dữ liệu về nguồn gen cây sâm.

Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng sâm dưới tán rừng phù hợp với vùng Tây Bắc, ưu tiên công nghệ nuôi cấy mô, phòng trừ sâu bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Phát triển cây sâm không đơn thuần là mở rộng diện tích trồng một loại dược liệu đắt tiền. Điều quan trọng là hình thành chuỗi sản xuất có kiểm soát, bảo đảm hiệu quả đầu tư, giữ gìn tài nguyên rừng và tạo cơ hội để người dân vùng cao có thêm nguồn thu nhập lâu dài từ chính những cánh rừng quê hương.