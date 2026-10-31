Chiếc SUV cắm đầu xuống “hố tử thần”, chênh vênh suýt lộn vòng khiến khán giả thót tim. Nhưng chỉ vài giây sau, đám đông bên đường đua VOC PVOIL 2026 lại vỡ òa khi chiếc xe từ từ thoát khỏi hố sâu, tiếp tục chinh phục thử thách.

Tại Giải đua xe địa hình Việt Nam Vô địch quốc gia VOC PVOIL 2026, những hố sâu hun hút, con dốc dựng đứng hay vũng bùn lầy hiểm hóc không chỉ thử thách khả năng vận hành của xe mà còn đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm của lái chính (Giống) và sự phối hợp ăn ý với lái phụ (Chã).

VOC 2026 là giải đấu off-road vô địch quốc gia với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 88 đội đăng ký thi đấu với hơn 176 vận động viên, tranh tài ở 24 đường thi, 50 bài thi với 1.040 lượt thi đấu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đường đua số 8 tại VOC PVOIL 2026 được xem là một trong những thử thách khó nhằn với hàng loạt hố sâu, dốc dựng đứng và những đoạn bùn lầy trơn trượt đặc trưng của các cuộc đua off-road.

Trong ngày thi đấu 31/10, mỗi lần xe đến với thử thách chinh phục hố sâu gần 3 mét đều khiến khán giả không khỏi thót tim. Và khi mỗi chiếc xe vượt qua được "hố tử thần", tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên, tạo nên những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc bên đường đua.

Trên thực tế tại các bài thi, các đội ở hạng Chuyên nghiệp và Nâng cao thường xuyên phải sử dụng tời cứu hộ. Đây là một trong những thiết bị quan trọng giúp các đội vượt qua những địa hình hiểm trở như dốc đứng, hố sâu hay bùn lầy. Tuy nhiên, để sử dụng tời hiệu quả, ngoài sức mạnh của chiếc xe còn cần sự phối hợp ăn ý giữa "Giống" và "Chã".

Chã (lái phụ) phối hợp kéo và neo tời để chiếc xe vượt qua những đoạn dốc khó. Ảnh: Phan Nguyên

Khi xe mắc kẹt hoặc không thể tự vượt chướng ngại vật, "Chã" phải nhanh chóng đánh giá địa hình, lựa chọn điểm neo và hướng kéo phù hợp, đồng thời phối hợp với "Giống" để điều khiển xe theo lực kéo của tời.

Trong khi đó, người cầm lái cần kiểm soát chân ga, hướng bánh xe và giữ liên lạc với đồng đội để tránh tình huống xe trượt ngang hoặc lật khi thoát lầy.

Đội 303 (179 FURY WOLVER) với lái chính Hồ Huy Hoàng, lái phụ Lê Minh Tấn là một trong những ứng cử viên sáng giá ở hạng Nâng cao. Ảnh: Phan Nguyên

Ở đường đua địa hình, một thao tác thiếu chính xác có thể khiến cả đội mất thời gian, thậm chí gặp nguy hiểm. Bởi vậy, kéo tời không đơn thuần là dùng thiết bị để đưa xe thoát khỏi chướng ngại vật, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh, kinh nghiệm và sự ăn ý giữa “Giống” và “Chã”.

Đội 109 (Hai Cái Váy) với hai thành viên nữ Nguyễn Hà Giang và Vũ Huyền Ngọc đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả VOC 2026. Ảnh: Hoàng Hiệp

VOC 2026 năm nay được chia thành 4 hạng thi đấu gồm: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao; Chuyên nghiệp (Mở rộng).

Các tay đua hàng đầu cùng tranh tài trong 3 ngày, từ 30/10-1/11 trên "thánh địa off-road" Đồng Mô rộng tới khoảng 250ha bao gồm đủ mọi địa hình đa dạng như đồi đất, hồ nước, đường xuyên rừng, đầm lầy, khe suối cạn, cầu gỗ... và cả đường thi đêm Adventure vốn là "đặc sản" của các kỳ VOC.

Để đảm bảo tiến độ thi đấu trong khuôn khổ thời gian tổ chức và đồng thời tăng tính kịch tính, hấp dẫn cho giải, Ban Tổ chức VOC 2026 đã quyết định chia mỗi hạng đấu thành hai nhóm, đồng thời tổ chức một số đường thi song song theo cặp.

Điều này không chỉ đặt ra thử thách lớn về sức bền và khả năng tập trung của các tay đua, mà còn đẩy giới hạn vận hành của những chiếc xe lên mức cao nhất, thể hiện đúng tinh thần “off-road - vượt qua mọi giới hạn”.

Việc khán giả được trực tiếp chứng kiến hai xe cùng hạng tranh tài liên tục trên hai đường thi liền kề, tạo nên không khí ganh đua sôi động, gay cấn, với nhịp độ thi đấu liên tục. Khán giả sẽ được trải nghiệm cảm giác phấn khích tột độ, hòa mình vào bầu không khí sôi động, nghẹt thở của lễ hội thể thao tốc độ lớn nhất năm.

Một số hình ảnh của ngày thi đấu thứ hai VOC PVOIL 2026: