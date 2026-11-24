Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo nước này sẽ bắt đầu sản xuất máy bay không người lái (UAV) trinh sát cho quân đội Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bắt tay người đồng cấp Ukraine Evgeny Khmara trong cuộc gặp tại Berlin. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo RT, thông báo được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal có bài viết cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước của Ukraine dường như đã chạm ngưỡng năng lực sản xuất. Theo đó, Ukraine không thể sản xuất các loại vũ khí tiên tiến nhất với quy mô tương đương Nga do thiếu kinh phí, hạn chế về nhân lực và các cuộc tấn công quy mô lớn ngày càng gia tăng của Moscow nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự Ukraine, trong đó có các địa điểm sản xuất UAV.

Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeny Khmara tại Berlin hôm 23/11, ông Pistorius cho biết Đức sẽ phân bổ 34 triệu Euro để khởi động hoạt động sản xuất UAV trinh sát Babka. Theo ông, công ty Wingcopter của Đức và doanh nghiệp Shadow Flytech của Ukraine đã thành lập một liên doanh để sản xuất loại UAV này.

Moscow nhiều lần chỉ trích việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng động thái này chỉ kéo dài và làm leo thang giao tranh, trong khi không thể ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột.

Nga cảnh báo Liên minh châu Âu và Anh có nguy cơ bị xem là những bên trực tiếp tham gia xung đột khi cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine, đồng thời cho rằng điều này làm gia tăng nguy cơ đối đầu giữa Nga và NATO.

Theo ông Pistorius, Berlin có kế hoạch rót thêm 11,6 tỷ Euro vào chiến dịch quân sự của Kiev nhằm chống lại Nga trong năm 2027, đặc biệt tập trung vào các hệ thống phòng không.

Kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022, các cam kết hỗ trợ quân sự của Đức dành cho Ukraine đã vượt 57 tỷ Euro, bao gồm cả những khoản kinh phí được dành cho các năm tiếp theo.

Theo ông Khmara, Kiev và Berlin hiện triển khai 6 dự án hợp tác sản xuất quốc phòng với tổng trị giá hơn 1 tỷ Euro. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể các dự án này.

Cuối tuần qua, ông Khmara cũng đã ký một thỏa thuận tương tự với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting, theo đó các UAV tấn công tầm trung và tầm xa của Ukraine sẽ được sản xuất tại Anh.