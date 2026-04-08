Ngày 8/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hà Nội cho biết, đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật bằng hình ảnh AI, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.

Nội dung đăng sai sự thật. Ảnh: CACC

Theo đó, qua công tác giám sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện N.T.Đ. (sinh năm 2005, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết với nội dung: “GIÁ XĂNG DẦU ‘QUAY XE’ – ANH EM ĐI ĐỔ XĂNG NGAY”.

Đáng chú ý, bài viết đi kèm hình ảnh do AI tạo dựng, mô tả một người đàn ông bị ngất tại cây xăng – chi tiết dễ gây hiểu nhầm và kích động tâm lý đám đông.

Làm việc với cơ quan công an, N.T.Đ. đã thừa nhận hành vi sử dụng hình ảnh AI không đúng sự thật nhằm mục đích “câu view”, “câu like”. Sau đó, người này đã tự giác gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái diễn.

Cơ quan công an xử lý vi phạm đối với nam thanh niên N.T.Đ. Ảnh: CACC

Từ vụ việc trên, cơ quan công an đưa ra cảnh báo: Người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không đăng tải hoặc chia sẻ các hình ảnh, video do AI tạo dựng hoặc những thông tin chưa được kiểm chứng – đặc biệt là các nội dung có thể gây hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, mỗi người cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi tin tưởng và lan truyền.