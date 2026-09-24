Ngôi nhà đẹp chưa nói hết về chất lượng

Khi nhận một ngôi nhà mới, điều dễ nhận thấy nhất thường là mặt tiền, màu sơn, độ phẳng của tường, đường ron gạch hay mức độ hoàn thiện của nội thất. Nhưng với người làm xây dựng, việc đánh giá một công trình lại bắt đầu từ những thứ ít hiện diện trong bức ảnh bàn giao, từ kết cấu, bê tông, cốt thép đến chống thấm và hệ thống điện nước âm tường.

Đây cũng là những hạng mục có một đặc điểm chung, sau mỗi giai đoạn thi công, phần lớn sẽ bị che khuất bởi công việc tiếp theo như: cốt thép được che kín sau khi đổ bê tông, lớp chống thấm nằm dưới lớp hoàn thiện, đường điện/đường cấp thoát nước dần biến mất sau tường và trần… Một khi công trình đã hoàn thành, ngay cả khi gia chủ có kinh nghiệm, việc đánh giá lại toàn bộ những phần này bằng mắt thường gần như không thể.

Chất lượng ngôi nhà được quyết định từ những hạng mục kỹ thuật

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 207/2026/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực, tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia quá trình xây dựng. Với nhà ở riêng lẻ, việc tổ chức thi công, quản lý chất lượng và giám sát không chỉ dừng ở việc theo dõi công trường mà gắn với nhiều nội dung chuyên môn như vật liệu, cấu kiện, biện pháp thi công, an toàn và các điều kiện kỹ thuật trong quá trình xây dựng. Điều đó cũng cho thấy một thực tế: có mặt thường xuyên tại công trường và kiểm soát được chất lượng công trình là hai việc khác nhau.

Theo anh Đỗ Hoàng Tùng, kỹ sư điều hành thi công Viettel Construction, một nguyên tắc quan trọng trong quản lý chất lượng là kiểm tra đúng thời điểm, trước khi hạng mục bị che khuất hoặc chuyển sang công việc tiếp theo.

“Có những sai sót chưa biểu hiện ngay khi bàn giao, nhưng sau một thời gian sử dụng mới xuất hiện tình trạng thấm, ẩm, bong tróc. Với hệ thống điện nước âm tường, việc phát hiện muộn thậm chí có thể phải đục tường, tháo trần hoặc sàn để xử lý. Vì vậy, ngôi nhà không phải đến ngày bàn giao mới được kiểm tra. Mỗi giai đoạn cần có điểm kiểm soát riêng, hạng mục đạt yêu cầu mới chuyển bước”, anh Tùng chia sẻ.

Gia chủ không chỉ là một người thường xuyên có mặt ở công trường

Không ít gia đình dành nhiều thời gian theo sát quá trình xây nhà, nhưng để biết một hạng mục có đạt yêu cầu hay không cần dựa trên hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, quy trình kiểm tra và người có chuyên môn. Nếu gia chủ thường quan tâm “đã làm xong chưa” thì người làm chuyên môn cần xác định “đã đủ điều kiện để chuyển bước chưa”. Điều này đặc biệt quan trọng với những hạng mục sẽ bị che khuất sau hoàn thiện.

Kỹ sư kiểm tra chất lượng tại công trường

Từ thực tế thi công hơn 6.000 ngôi nhà và hàng trăm dự án xây dựng lớn trên toàn quốc, Viettel Construction kiểm soát chất lượng theo từng giai đoạn, từ khảo sát, thiết kế, thi công đến nghiệm thu. Với kết cấu, chống thấm hay điện nước âm tường, việc kiểm tra được thực hiện trước khi chuyển sang công việc tiếp theo, thay vì chờ đến khi ngôi nhà hoàn thành.

Quy trình giúp gia chủ không phải tự mình theo sát từng công việc tại công trường mà có thể dựa trên hệ thống quản lý và đội ngũ chuyên môn. Hiện Viettel Construction triển khai dịch vụ xây nhà trọn gói tại 34 tỉnh, thành với hơn 600 kỹ sư, kiến trúc sư và chỉ huy trưởng, theo định hướng “3 Chuẩn”: báo giá minh bạch, thi công tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo tiến độ theo cam kết.

Việc kiểm soát xuyên suốt nhằm phát hiện và xử lý sai lệch ngay khi còn thuận lợi, đồng thời hạn chế chất lượng công trình phụ thuộc vào kinh nghiệm riêng của từng cá nhân. Bởi với một ngôi nhà được sử dụng hàng chục năm, điều quan trọng không chỉ là đẹp khi bàn giao mà còn là hệ thống điện nước vận hành ổn định, khu vệ sinh không thấm sau nhiều mùa mưa và những cấu kiện được thi công đúng ngay từ đầu.

Sự an tâm được xây dựng trước ngày bàn giao

Kỹ sư Viettel Construction giám sát thi công

Một ngôi nhà hoàn thiện đẹp thường được quan tâm, nhưng quá trình dài gồm thiết kế, lựa chọn vật tư, tổ chức thi công, kiểm tra và nghiệm thu là những yếu tố cần được quan tâm hơn. Phía sau những bức tường phẳng hay lớp sơn mới là hàng loạt công việc mà sau ngày bàn giao, gia chủ không còn nhìn thấy. Vì thế, giá trị của một đơn vị xây dựng chuyên nghiệp không chỉ thể hiện ở hình ảnh ngôi nhà khi hoàn thành mà còn ở khả năng kiểm soát những phần sẽ bị che khuất trong quá trình thi công .

Viettel Construction tiếp cận dịch vụ xây nhà trọn gói với định hướng ứng dụng công nghệ kiểm soát chất lượng, dùng quy trình để giảm phụ thuộc vào cảm tính và phát hiện sai lệch từ sớm. Bởi sau cùng, một ngôi nhà không chỉ cần đẹp trong ngày bàn giao mà cần giữ được chất lượng trong suốt những năm tháng gia đình sống bên trong.

(Nguồn: Viettel Construction)