Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng số 135/2025 đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến.

Nghị định nhằm hướng dẫn thực hiện các nội dung quan trọng liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Theo dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh thời gian cấp giấy phép xây dựng theo hướng rút ngắn đáng kể so với hiện nay.

Cụ thể, đối với các công trình xây dựng, thời gian cấp phép tối đa giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. Đối với nhà ở riêng lẻ thời gian giải quyết hồ sơ được đề xuất giảm từ 15 ngày xuống còn tối đa 7 ngày làm việc.

Ngoài ra, thời gian giải quyết thủ tục gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng cũng được rút xuống còn tối đa 5 ngày làm việc.

Dự thảo Nghị định cũng có nhiều nội dung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến toàn trình thông qua cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần minh bạch hóa quy trình xử lý hồ sơ.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của từng cấp quản lý.

Cụ thể, UBND cấp xã sẽ được giao thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình cấp III và cấp IV. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cấp phép đối với các công trình còn lại.

Đối với các công trình nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, ban quản lý các khu này sẽ là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Quy trình cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng

Theo quy định tại dự thảo, sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi thông báo tiếp nhận nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, cơ quan cấp phép sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Trong thời hạn 10 ngày đối với công trình và 7 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép phải tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa nếu cần thiết.

Trong quá trình thẩm định, nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa đúng quy định, cơ quan cấp phép sẽ thông báo một lần cho chủ đầu tư thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi nhận được thông báo, tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép có 5 ngày để bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 1 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thực hiện lại quy trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước khi được lấy ý kiến liên quan đến hồ sơ cấp phép xây dựng.

Theo đó, các cơ quan được hỏi ý kiến phải phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Nếu quá thời hạn này mà không có ý kiến, cơ quan đó được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình.

Dự thảo cũng nêu rõ, nếu cơ quan có thẩm quyền không trả lời hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép có quyền triển khai xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã nộp.

Thông tin từ Bộ Xây dựng, dự kiến Nghị định trên sẽ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7, đồng bộ với thời điểm Luật Xây dựng có hiệu lực.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng số 135/2025: