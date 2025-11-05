Bác sĩ tư vấn sức khỏe cho người bệnh tại hệ thống bệnh viện Thuận Mỹ. Ảnh: Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai

Khi cơ thể im lặng nhưng xét nghiệm “lên tiếng”

Trong một lần đi khám sức khỏe, chị L.T.H (39 tuổi, ở Biên Hòa) than mờ mắt, tê tay chân, tăng cân nhẹ. Không có tiền sử bệnh, chị nghĩ do căng thẳng vì công việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị mắc đái tháo đường type 2, đã có dấu hiệu tổn thương thần kinh ngoại biên.

Theo các bác sĩ, với bệnh đái tháo đường, nếu phát hiện sớm ở giai đoạn tiền đái tháo đường, điều chỉnh lối sống có thể đã đủ giúp kiểm soát.

Nhiều bệnh lý mạn tính có thể được phát hiện dù chưa có biểu hiện rõ rệt. Ảnh: Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai

Không riêng trường hợp này, nhiều người chỉ tình cờ phát hiện rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, tăng huyết áp hoặc tổn thương gan thận khi kiểm tra, dù trước đó không có biểu hiện rõ rệt.

Âm thầm tiến triển, hậu quả nặng nề

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các bệnh không lây nhiễm gây khoảng 80% số ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Bộ Y tế ước tính nhóm bệnh này chiếm khoảng 74% tổng gánh nặng bệnh tật toàn quốc. Thực tế lâm sàng cho thấy, phần lớn người bệnh chỉ phát hiện khi đã có biến chứng, khiến điều trị phức tạp, tốn kém và làm giảm chất lượng sống.

Phụ nữ sau 40 tuổi là nhóm cần theo dõi sức khỏe định kỳ để kiểm soát sớm các nguy cơ. Ảnh: Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai

Những tín hiệu mơ hồ như mệt mỏi kéo dài, sụt cân nhẹ, mất ngủ, đau âm ỉ vùng bụng thường bị bỏ qua. Khi các chỉ số sinh hóa vượt ngưỡng an toàn, tổn thương gan, thận hoặc hệ mạch đã bắt đầu, người bệnh phải trả giá bằng phác đồ điều trị dài ngày và chi phí không nhỏ.

Theo các chuyên gia, nếu đợi đến khi cơ thể “lên tiếng” thì thường đã muộn, bệnh đã biểu hiện rầm rộ và diễn tiến nhanh. Phát hiện sớm giúp can thiệp sớm, nhiều trường hợp chỉ cần thay đổi lối sống là sức khỏe lại ổn định.

Những bệnh tiến triển âm thầm thường gặp gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu/gan nhiễm mỡ và bệnh thận mạn. Tăng huyết áp gần như không có triệu chứng nhưng âm thầm bào mòn mạch máu, tim, thận; đái tháo đường lại dễ bị nhầm với mệt mỏi thường ngày, và nếu kiểm soát kém, biến chứng mắt, thận, thần kinh có thể đến sớm.

Rối loạn mỡ máu và gan nhiễm mỡ thường chỉ “lộ diện” qua xét nghiệm, song về lâu dài làm tăng rõ nguy cơ tim mạch và bệnh gan tiến triển. Bệnh thận mạn giai đoạn đầu cũng im lặng; khi phát hiện muộn, điều trị phức tạp, tốn kém và dễ ảnh hưởng chất lượng sống.

Chủ động tầm soát, giảm gánh nặng lâu dài

Ghi nhận tại Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, từ đầu năm 2025 đến nay lượng người đến kiểm tra sức khỏe định kỳ có xu hướng tăng, trong đó phụ nữ 35 - 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao. Thông qua các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, phối hợp liên chuyên khoa…, các bác sĩ sẽ giúp đánh giá sức khỏe tổng thể trong một lần thăm khám.

Công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai

Nhiều trường hợp được phát hiện sớm dấu hiệu rối loạn nội tiết, khởi phát tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bất thường xương khớp trước khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Bên cạnh hệ thống đặt lịch linh hoạt, đơn vị triển khai tư vấn sau khám, nhắc lịch tái khám và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cá nhân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân duy trì việc kiểm tra định kỳ mà không phải lo lắng về thủ tục hay thời gian chờ đợi.

Khám định kỳ giúp phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả các bất thường tiềm ẩn. Ảnh: Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai

Các chuyên gia khuyến cáo, không phải lúc nào cơ thể có bệnh cũng phát tín hiệu rõ ràng. Theo dõi sức khỏe định kỳ 6-12 tháng/lần là cách giúp kiểm soát nguy cơ kịp thời, nhất là người từ 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình mắc bệnh mạn tính, béo phì, thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc,... hoặc phụ nữ sắp bước vào giai đoạn mãn kinh. Mục tiêu của khám định kỳ không phải “đi tìm bệnh”, mà là để giữ sức khỏe trong vùng an toàn.

Dù không thấy triệu chứng, nguy cơ vẫn có thể tích tụ dần trong cơ thể. Chủ động duy trì lối sống lành mạnh và giữ lịch kiểm tra phù hợp theo khuyến cáo giúp mỗi người ở trong “vùng an toàn”, giảm chi phí và gánh nặng điều trị về sau.

Minh Thư