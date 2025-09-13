Ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Ksor Hinh (SN 1996, trú tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” quy định tại Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi, tranh luận, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Ksor Hinh 9 năm tù.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, chị Siu H’Hưnh (SN 1995, trú tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) cùng con gái là K.H.W. (SN 2017) chuyển đến thuê trọ tại 219 đường Lê Duẩn, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Ksor Hinh tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Đến năm 2022, chị Siu H’Hưnh quen Ksor Hinh rồi sống với nhau như vợ chồng và có một người con chung là cháu S.H.H. nhưng không đăng ký kết hôn.

Tối 7/3, Ksor Hinh và chị H’Hưnh cùng ngồi uống bia tại phòng trọ, đến khoảng 21h30 cùng ngày thì phát sinh mâu thuẫn liên quan việc Ksor Hinh hay gây ồn ào mất trật tự khu trọ, khiến chị H’Hưnh mất mặt với hàng xóm.

Bực tức, chị H’Hưnh bế cháu S.H.H. trước ngực và dắt theo cháu K.H.W. đi ra khỏi phòng trọ để về nhà mẹ đẻ tại làng Brel, xã Ia Hrung.

Kéo chị H’Hưnh quay lại không được, Hinh tát vợ hờ hai cái vào mặt. Bị tát, chị H’Hưnh lấy điện thoại gọi cho người thân thì bị Hinh giật lấy rồi ném sang vườn nhà hàng xóm.

Không dừng lại ở đó, Hinh lấy 1 cây gậy gỗ đánh vào đầu chị H’Hưnh nhưng chị này né được thì trúng vào đầu cháu K.H.W. khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Hậu quả, cháu K.H.W. bị chấn thương sọ não, tổn thương cơ thể tỷ lệ 50%.

Hành vi nêu trên của Ksor Hinh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác. Bị hại không chết là do được đưa đi cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý thức chủ quan của bị can nên có đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.