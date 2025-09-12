Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ) để điều tra về hành vi "giết người".

Đối tượng Vi Nguyễn Hoàng Vũ tại công an. Ảnh: HD

Thông tin ban đầu, Vũ và anh Nguyễn Bình T. (24 tuổi, trú tại TPHCM) quen biết nhau từ đầu năm 2025.

Khoảng tháng 7/2025, anh T. đến nhà Vũ tại phường Buôn Hồ để ở và cùng làm nghề cắt tóc. Trưa ngày 7/9, nhà Vũ tổ chức đám giỗ nên cả 2 có ăn nhậu. Đến 17h, T. định lấy xe máy ra xã Pơng Drang (Đắk Lắk) để chở thêm một người bạn đến chơi.

Thấy anh T. đã uống nhiều bia, trời đang mưa to, sợ đi đường nguy hiểm nên Vũ đã ngăn cản và giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Vũ đã cầm ly uống bia thủy tinh ném vào đầu T. rồi cả 2 lao vào vật lộn.

Phát hiện sự việc, nhiều người trong nhà chạy đến can ngăn. Thấy T. chảy nhiều máu ở đầu nên mọi người đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Tuy nhiên đến sáng ngày 9/9, do bị thương quá nặng nên anh Nguyễn Bình T. đã tử vong. Chiều cùng ngày, Vũ đón xe khách từ TPHCM về Đắk Lắk. Khi đến địa phận xã Hoà Phú (Đắk Lắk), đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng CSGT tạm giữ.