Sáng 26/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Y tế Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu hai nạn nhân bị ngộ độc khí.

Trước đó, khoảng 22h tối 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị mất điện. Để có điện sinh hoạt, gia đình ông Trần Hữu A. (SN 1951, trú thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh) đã sử dụng máy phát điện. Sau đó, cả gia đình ông A. gồm 3 người đã đi vào khu vực bên trong để ngủ.

Ông A. được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tuy nhiên, do máy phát điện để ngoài hành lang nhưng thông với phòng ngủ, khi máy nổ đã khiến khí xả lan vào trong khiến ông A. cùng người vợ rơi vào tình trạng co giật, có dấu hiệu ngạt khí. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa vợ chồng ông A. đến Trung tâm Y tế Kỳ Anh cấp cứu.

Theo lãnh đạo Trung Tâm Y tế Kỳ Anh, 2 bệnh nhân vào viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở.

"3 người trong gia đình ông A. có dấu hiệu ngạt khí nhưng người con bị nhẹ nên không phải vào viện. Còn ông A. và vợ có dấu hiệu ngạt khí nặng. Sau khi sơ cứu, chúng tôi đã chuyển hai bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Hiện các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch", lãnh đạo Trung tâm Y tế Kỳ Anh thông tin.