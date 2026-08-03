Những sai lầm phổ biến khi dùng quạt phun sương

Nhiều người thường đổ trực tiếp nước máy hoặc nước lã vào bình chứa mà không quan tâm đến chất lượng. Nước không sạch, chứa nhiều tạp chất, cặn bẩn, hoặc đã để lâu ngày trong bình sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, rêu, nấm mốc phát triển.

Bình chứa nước, màng lọc, và các bộ phận khác của quạt cần được vệ sinh thường xuyên. Cặn bẩn tích tụ, rêu mốc bám vào các khe hở không chỉ làm giảm hiệu suất làm mát mà còn là nơi trú ngụ của vô số vi sinh vật gây hại.

Quạt phun sương tạo ra độ ẩm. Nếu đặt quạt trong không gian quá kín, không có sự lưu thông không khí, độ ẩm trong phòng sẽ tăng lên cao. Môi trường ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển không chỉ trong quạt mà còn trên tường, đồ đạc, thảm...

Nhiều người có thói quen bật quạt phun sương liên tục trong nhiều giờ liền, thậm chí cả đêm. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến độ ẩm trong phòng tăng vọt, vượt quá mức lý tưởng (thường là 50-60%). Độ ẩm quá cao không chỉ gây khó chịu, bí bách mà còn làm cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, đặc biệt là với trẻ nhỏ và người già có sức đề kháng yếu.

Hơi sương từ quạt phun sương có thể mang theo các hạt nước li ti và cả vi khuẩn. Việc để hơi sương phả trực tiếp vào mặt, vào người trong thời gian dài có thể gây khô da, khô niêm mạc mũi họng, và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào cơ thể, gây ra các bệnh về đường hô hấp.