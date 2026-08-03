Những sai lầm phổ biến khi dùng quạt phun sương
Nhiều người thường đổ trực tiếp nước máy hoặc nước lã vào bình chứa mà không quan tâm đến chất lượng. Nước không sạch, chứa nhiều tạp chất, cặn bẩn, hoặc đã để lâu ngày trong bình sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, rêu, nấm mốc phát triển.
Bình chứa nước, màng lọc, và các bộ phận khác của quạt cần được vệ sinh thường xuyên. Cặn bẩn tích tụ, rêu mốc bám vào các khe hở không chỉ làm giảm hiệu suất làm mát mà còn là nơi trú ngụ của vô số vi sinh vật gây hại.
Quạt phun sương tạo ra độ ẩm. Nếu đặt quạt trong không gian quá kín, không có sự lưu thông không khí, độ ẩm trong phòng sẽ tăng lên cao. Môi trường ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển không chỉ trong quạt mà còn trên tường, đồ đạc, thảm...
Nhiều người có thói quen bật quạt phun sương liên tục trong nhiều giờ liền, thậm chí cả đêm. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến độ ẩm trong phòng tăng vọt, vượt quá mức lý tưởng (thường là 50-60%). Độ ẩm quá cao không chỉ gây khó chịu, bí bách mà còn làm cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, đặc biệt là với trẻ nhỏ và người già có sức đề kháng yếu.
Hơi sương từ quạt phun sương có thể mang theo các hạt nước li ti và cả vi khuẩn. Việc để hơi sương phả trực tiếp vào mặt, vào người trong thời gian dài có thể gây khô da, khô niêm mạc mũi họng, và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào cơ thể, gây ra các bệnh về đường hô hấp.
Tác động cụ thể của quạt phun sương sai cách đến sức khỏe
Khi hít phải không khí chứa vi khuẩn, nấm mốc từ quạt phun sương bẩn, đường hô hấp của chúng ta sẽ là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên. Các bệnh như viêm mũi dị ứng, viêm họng, viêm phế quản, thậm chí là hen suyễn có thể bùng phát hoặc trở nên trầm trọng hơn.
Nếu hơi sương phả trực tiếp và liên tục vào da, nó có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, gây khô da, nứt nẻ. Đối với tóc, độ ẩm cao kéo dài có thể tạo môi trường thuận lợi cho nấm da đầu phát triển, gây ngứa ngáy, gàu và rụng tóc.
Độ ẩm cao kéo dài tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển trên tường, quần áo, chăn ga gối đệm. Nấm mốc không chỉ gây mùi khó chịu mà còn sản sinh ra bào tử và độc tố, gây kích ứng đường hô hấp, dị ứng, và các vấn đề sức khỏe khác.
Việc sử dụng dây điện bị hở, đặt quạt ở nơi dễ bị nước bắn vào, hoặc không kiểm tra kỹ các mối nối điện có thể dẫn đến nguy cơ chập cháy, điện giật.
Hướng dẫn sử dụng quạt phun sương an toàn và hiệu quả
Ưu tiên các sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn.
Luôn đổ nước sạch, tốt nhất là nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội vào bình chứa. Tuyệt đối không dùng nước máy chưa qua xử lý hoặc nước bẩn.
Vệ sinh tổng thể toàn bộ quạt, bao gồm cả cánh quạt, lồng quạt và các khe thông gió. Có thể dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng hoặc giấm trắng pha loãng để diệt khuẩn, nấm mốc.
Tránh đặt quạt trong phòng kín, không có cửa sổ hoặc nơi không khí khó lưu thông. Nên đặt quạt ở vị trí thoáng đãng, có thể mở cửa sổ hoặc cửa ra vào để không khí được trao đổi, tránh tình trạng độ ẩm tích tụ quá cao.
Không nên bật quạt phun sương liên tục trong thời gian dài. Chỉ nên sử dụng khoảng 2-3 tiếng rồi tắt hoặc chuyển sang chế độ quạt gió thông thường.
Hãy kết hợp quạt phun sương với các phương pháp khác như mở cửa sổ vào buổi sáng sớm hoặc tối muộn để đón gió tự nhiên, sử dụng rèm cửa chống nắng, trồng cây xanh quanh nhà.