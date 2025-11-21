Chiều 21/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tích cực truy tìm thủ phạm xịt sơn lên kính của 3 xe ô tô đậu trong ngõ.

Theo lãnh đạo Công an phường Vinh Phú, khu ngõ xảy ra sự việc không có camera an ninh.

"Chúng tôi đang đến khu vực xung quanh trích xuất camera. Tuy nhiên, nơi xảy ra sự việc không có camera an ninh. Trong ngõ này chỉ có nhà của một người phụ nữ sinh sống", lãnh đạo Công an phường Vinh Phú thông tin.

Ô tô của chị Quỳnh bị xịt sơn trắng lên cửa kính và gương chiếu hậu. Ảnh: T.Lương

Trước đó, vào khoảng 10h cùng ngày, chị Hoàng Thanh Q. đến quán cà phê trên đường Ngư Hải (phường Vinh Phú) để xử lý công việc. Do quán cà phê hết chỗ đậu xe nên chị đã đậu xe ở ngõ bên cạnh số nhà 167, đường Ngư Hải.

Lúc này, có một người phụ nữ đi vào quán cà phê tìm chị Q. và yêu cầu đưa xe rời khỏi ngõ. Tuy nhiên, do thấy ngõ rộng, đủ để 2 làn xe chạy nên chị Q. có trao đổi với người phụ nữ kia và mong được thông cảm.

"Tôi bảo với người phụ nữ kia lát nữa xong việc tôi sẽ điều khiển xe đi. Tuy nhiên, người phụ nữ ấy kiên quyết không cho đậu xe ở đó và nói "đậu xe ở đó thì đừng có trách", chị Q. nói.

Vị trí 3 xe ô tô đậu, bị người lạ xịt sơn. Ảnh: T.Lương

Sau đó, chị Trần Mai P. (bạn của chị Q.) cũng đến quán cà phê nói trên và đậu xe phía sau xe của chị Q.

Khoảng 11h30, khi chị Q. và chị P. ra lấy xe thì tá hỏa phát hiện toàn bộ cửa kính bên phải của 2 ô tô đã bị xịt đầy sơn trắng. Chiếc xe của một người đàn ông đậu ở đó cũng chung số phận.

Phát hiện xe bị xịt sơn, chị Q. và chị P. đã gọi điện trình báo công an địa phương.

Theo chị P., khu vực chị đậu xe không có biển cấm dừng, đỗ ô tô và không cản trở các phương tiện tham gia giao thông khác.

"Chúng tôi đã đỗ xe sát lề đường nhưng không hiểu sao vẫn bị xịt sơn lên kính. Hành vi xịt sơn lên xe là không thể chấp nhận được", chị P. cho hay.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.