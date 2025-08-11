Đại diện Dunlopillo và Vua Nệm trong buổi ký kết hợp tác

de.STRESS - Bộ sưu tập nệm cá nhân hóa theo thể trạng

Trong bối cảnh người Việt ngày càng quan tâm đến chất lượng sống và sức khỏe tinh thần, giấc ngủ không còn là nhu cầu cơ bản mà đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược chăm sóc bản thân. Với mục tiêu “cá nhân hóa trải nghiệm nghỉ ngơi”, bộ sưu tập Dunlopillo de.STRESS ra đời nhằm giải quyết bài toán giấc ngủ chất lượng trong kỷ nguyên số.

Sản phẩm nệm cao cấp de.STRESS nổi bật với:

Cao su Talasilver nhập khẩu châu Âu: Êm - sạch - không mùi, kết hợp công nghệ Nano Silver giúp kháng khuẩn, tăng độ thoáng khí và hỗ trợ nâng đỡ tối ưu.

Hệ thống lò xo túi độc lập với 3 cấu trúc: 3 vùng, 5 vùng và song song - điều chỉnh độ đàn hồi theo từng vị trí tiếp xúc cơ thể, mang đến sự thoải mái tối đa.

Công nghệ vải Anti-Static và Magne Sleep: Giảm tĩnh điện và giúp cơ thể thư giãn sâu hơn thông qua tương tác từ trường tự nhiên.

Bộ sưu tập de.STRESS có 3 phiên bản phù hợp nhiều thể trạng:

de.STRESS Powerful: Hệ thống lò xo túi độc lập nâng đỡ 3 vùng, triệt tiêu rung động - lý tưởng cho người nhạy cảm, dễ bị đánh thức.

de.STRESS Energy: Lò xo song song kết hợp cao su Talasilver - phù hợp với người đau lưng, vai gáy căng cứng.

de.STRESS Release: Lò xo túi 5 vùng kết hợp lớp lò xo túi siêu nhỏ Micro Pocket Spring và cao su cao cấp Talasilver - dòng cao cấp nhất, mang lại cảm giác phục hồi sâu.

Hợp tác chiến lược mang sản phẩm cao cấp đến người dùng Việt

Thành lập tại Anh từ năm 1929, Dunlopillo là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển giải pháp giấc ngủ. Trải qua gần 100 năm, thương hiệu đã có mặt tại hơn 45 quốc gia và giữ vững vị thế trong ngành nệm cao cấp toàn cầu.

Tại Việt Nam, Dunlopillo thuộc sở hữu của Tập đoàn Pikolin (Tây Ban Nha) - một trong những tập đoàn dẫn đầu châu Âu trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc giấc ngủ. Dunlopillo Việt Nam hiện là đơn vị sản xuất và phân phối chính thức các dòng nệm, gối và phụ kiện cao cấp phục vụ thị trường trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Ra đời tại Anh năm 1929, Dunlopillo hiện diện tại hơn 40 quốc gia và thuộc sở hữu của Tập đoàn Pikolin (Tây Ban Nha)

Việc chọn Vua Nệm làm đối tác phân phối độc quyền cho dòng de.STRESS thể hiện định hướng phát triển lâu dài, bền vững của Dunlopillo tại thị trường Việt Nam. Theo đó, bộ sưu tập sẽ được trưng bày và phân phối tại hơn 150 cửa hàng Vua Nệm toàn quốc và trên nền tảng vuanem.com từ tháng 8/2025.

Ông Phạm Thành Nhân - Giám đốc Quốc gia Dunlopillo Việt Nam - phát biểu tại lễ ký kết:

“Sự kiện hôm nay là cột mốc quan trọng trong hành trình đưa các sản phẩm chuẩn châu Âu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Chúng tôi tin rằng, de.STRESS không chỉ là sản phẩm nệm mà là lời cam kết về một lối sống khỏe mạnh, bắt đầu từ giấc ngủ chất lượng.”

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc Vua Nệm chia sẻ: “deSTRESS là bước đi chiến lược trong lộ trình đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Vua Nệm, đồng thời là công cụ mạnh mẽ để hiện thực hóa mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm, nơi mỗi khách hàng được phục vụ không chỉ bằng sản phẩm phù hợp, mà bằng hiểu biết sâu sắc về chính giấc ngủ của họ.”.

“Giấc ngủ” được xem là một phần của xu hướng wellness living (lối sống khỏe toàn diện) tại nhiều quốc gia phát triển. Với người tiêu dùng hiện đại, những lựa chọn chất lượng cho giấc ngủ trở thành một khoản đầu tư cần thiết cho sức khỏe lâu dài. Với sự hợp tác giữa Dunlopillo và Vua Nệm, bộ sưu tập de.STRESS được kỳ vọng sẽ mang đến những sản phẩm chăm sóc giấc ngủ chất lượng cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

Khách hàng có thể tham khảo sản phẩm của Dunlopillo tại:

Website Dunlopillo: www.dunlopillo.com.vn

Website Vua Nệm: www.vuanem.com

Bích Đào