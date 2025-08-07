Vợ chồng son tập 622:

Nguyễn Thị Trà Giang (29 tuổi) và Nguyễn Quốc Trịnh (29 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh, hiện sống tại Bình Phước) là bạn học thời cấp ba. Ngày đó, họ không để ý nhiều đến nhau bởi Trà Giang là cô gái hiền lành, chịu khó học, còn Quốc Trịnh thì khá quậy.

Cặp đôi từ bạn học cùng lớp trở thành bạn đời. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Năm lớp 12, Giang chuyển vào học ở tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai mới), sau đó lại theo học một trường cao đẳng ở Nha Trang (Khánh Hòa). Sau khi tốt nghiệp, cô về Hà Tĩnh làm giáo viên mầm non ở một trường quốc tế.

Một ngày, trên đường đi làm, Giang vô tình nhìn thấy Quốc Thịnh. Nhận ra bạn học cũ, cô chạy đến bắt chuyện và hỏi han anh về cuộc sống hiện tại. Cuộc trò chuyện chỉ thoáng qua nhưng vẫn khiến cả hai có ấn tượng đặc biệt.

Trùng hợp, khi đó, Giang đang ở trọ nhà cô của Quốc Thịnh. Kể từ sau lần gặp ấy, mỗi lần về quê cô thường rủ anh về cùng. Rất nhiều lần họ chở nhau về quê trên chiếc xe máy cũ của Quốc Thịnh và tình cảm dần nảy nở. Phần khác, cô của Thịnh cũng đứng ra tác động, mai mối hai người với nhau.

Giang đưa ra 7 điều kiện trước khi đồng ý trở thành bạn gái của Thịnh. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

“Vì là bạn thân nên tôi chỉ nói gợi gợi. Một hôm, tôi nói với cô ấy ‘Hay mình tiến xa thêm một tí đi’. Giang đáp ‘Tiến đi đâu?’.

Lần kế tiếp, tôi lại tỏ tình. Tôi nói, chúng ta hợp nhau nên có thể tiến xa thêm”, Thịnh kể.

Cả hai lần tỏ tình, anh đều bị từ chối. Tuy nhiên, anh không nản lòng. Từng ngày trôi qua, anh vẫn hỏi han, chăm sóc Giang, thậm chí còn “rủ” cả người thân quan tâm cô khiến cô xúc động.

“Hồi đó, lương tôi rất thấp mà phòng trọ vào mùa hè thì nóng bức. Tôi muốn lắp điều hòa, mua tủ lạnh... đều phải vay anh ấy tiền. Mỗi lần tôi nhắn hỏi mượn tiền, anh đều chuyển cho luôn, tính cách rất thoáng”, Giang chia sẻ.

Một thời gian sau, Giang quyết định cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, cô đưa ra 7 điều kiện như: bỏ thuốc lá, hẹn hò ít nhất 1 lần/tuần, cùng nhau về quê, chấp nhận tật xấu lười làm việc nhà của cô... yêu cầu anh phải đáp ứng.

Với Thịnh, vợ là người phụ nữ hoàn hảo. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Thịnh thực hiện được 90% những điều kiện đó và chính thức trở thành bạn trai của Giang. Riêng yêu cầu “hẹn hò ít nhất 1 lần/tuần”, anh thực hiện 100%, thậm chí xách quần áo về ở chung với bạn gái.

Sống chung không lâu, Giang phát hiện có bầu. Thịnh “một công đôi việc” về nhà Giang ra mắt và xin cưới luôn. Được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình, cặp đôi tổ chức đám cưới, về chung một nhà vào năm 2020.

Theo chia sẻ, cuộc hôn nhân của cặp đôi rất êm đềm. Họ đã có 2 người con, một bé 5 tuổi, 1 bé 13 tháng tuổi.

Tuy nhiên, Thịnh có một vài tính xấu như khó tính trong chuyện ăn uống, hay nhậu, hút thuốc lá... Mong mỏi lớn nhất của Giang là chồng bỏ thuốc lá để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Tật xấu của của Giang là chưa thực sự đảm đang, gọn gàng... Dẫu vậy, với anh vợ đã rất hoàn hảo, không cần thay đổi gì nhiều. Anh hy vọng, cả hai giữ được sự hòa hợp như hiện tại trong cuộc sống hôn nhân.