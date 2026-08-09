Quê tôi có tục thách cưới. Nhà ai có con gái lấy chồng thì sẽ thách cưới khoảng vài chục triệu đồng, cộng thêm các lễ chay và lễ mặn. Mức thách cưới cũng tăng dần theo thời gian, hiện phổ biến là 55 triệu đồng.

Tôi vừa làm đám cưới cách đây nửa tháng. Nhà chồng tôi ngay xã kế bên nhưng vì bên đó không có tục thách cưới nên bố mẹ tôi rất suy nghĩ. Mẹ tôi nói, nếu không thách cưới thì mình khác biệt với dân làng, còn thách cưới thì sợ nhà bên kia đánh giá là “tham tiền bán con”.

Sau vài ngày bàn bạc, bố tôi quyết định, nếu nhà trai chủ động hỏi về khoản tiền này thì báo đúng như phong tục, còn nếu họ không đả động đến thì nhà tôi cũng... tùy tâm.

Hôm nhà trai sang nói chuyện, đại diện bên đó hỏi về khoản tiền lễ đen. Bố tôi nói thẳng, quê tôi thách cưới 55 triệu đồng, riêng nhà tôi cần thêm 2 lễ mặn cho hai bên nội, ngoại, mỗi lễ khoảng 5 triệu. Số lượng tráp cưới thì tùy nhà trai chuẩn bị.

Thông báo của bố tôi khiến nhà trai im lặng một hồi. Một lúc sau, người đại diện của nhà trai mới phát biểu: “Đất lề quê thói. Chúng tôi tôn trọng phong tục nhà gái và sẽ chuẩn bị đầy đủ”. Tôi để ý mẹ chồng tương lai không nói thêm câu nào từ lúc đó đến khi về.

Vì khoản tiền thách cưới, tôi nhận ra bộ mặt thật của người chồng đã chọn. Ảnh minh họa

Từ sau hôm ấy, tôi không nghe chồng sắp cưới nói thêm gì về khoản tiền thách cưới. Anh chỉ bảo, vì phải chi quá nhiều khoản nên số tráp lễ giảm từ 7 tráp xuống 5 tráp, cắt bớt 1 xe đi đón dâu và số lượng khách mời cũng giảm bớt.

Hôm đám hỏi, nhà trai đem đến 5 tráp lễ, kèm theo 1 hộp đựng lễ đen. Thường thì phần lễ được xếp ở khu vực gia tiên, sau đó cô dâu, chú rể thắp hương kính báo là xong phần lễ.

Thế nhưng, lúc bê lễ vào, đại diện nhà trai lại đứng lên trình bày cụ thể từng tráp lễ và nhấn mạnh: “Nhà chúng tôi xin phép được nạp tài 55 triệu đồng theo yêu cầu thách cưới của nhà gái, cộng thêm 10 triệu tiền lễ mặn cho hai bên nội, ngoại của nhà gái”.

Phút ấy, tôi thấy rõ vẻ sượng sùng của bố mẹ. Tôi dự không biết bao nhiêu đám cưới ở làng, chưa từng thấy nhà ai nói về khoản tiền thách cưới lộ liễu như vậy. Bố tôi đứng dậy, nhận hộp lễ đen mà chẳng thể cười nổi.

Dẫu thế, nhà tôi vẫn hoan hỉ để tổ chức cho các con một hôn lễ chu toàn, mặc cho hôm đón dâu, nhà trai đến muộn hơn 1 tiếng đồng hồ mà không báo trước. Tôi dù bất mãn nhưng vẫn cố tìm kiếm lý do để thông cảm.

Nhưng vào ngày lại mặt, tôi chẳng thể tìm được lý do nào để bao biện cho người chồng mình đã chọn.

Hôm ấy, sau bữa cơm tối, bố mẹ gọi vợ chồng tôi đến nói chuyện. Bố đưa ra chiếc phong bì dày, nói đây là toàn bộ số tiền thách cưới nhà trai mang đến hôm đám hỏi, bố mẹ để nguyên trong phong bì. Bây giờ, bố mẹ cho lại chúng tôi để làm vốn liếng.

Tôi chưa kịp từ chối câu nào, chồng tôi đã với lấy chiếc phong bì nhanh tay đút ngay vào túi, miệng hỉ hả nói cười: “Bố mẹ có lòng thì cho chúng con xin. Tới đây, chúng con cũng có mấy kế hoạch làm ăn cần có vốn”.

Phản ứng nhanh lẹ của anh khiến tôi và bố mẹ chưng hửng, trong phút chốc không biết nói sao. Ấy vậy mà chưa hết, chồng tôi còn thắc mắc: “10 triệu tiền lễ mặn cho hai bên nội ngoại, con tưởng ông bà sẽ làm cỗ mời mọi người đến chung vui chứ nhỉ? Nhưng con lại không thấy”.

Bố tôi sầm mặt lại. Mẹ tôi miễn cưỡng giải thích: “Hai nhà nội ngoại trong năm vừa có tang nên không thể mở lễ. Khoản tiền đó bố mẹ gửi ông bà cho đúng lệ, để ông bà làm mâm cơm khấn vái gia tiên”.

Tôi xấu hổ đến mức kéo chồng về ngay sau đó. Suốt đoạn đường về, tôi không nói được gì, còn chồng tôi vẫn lộ rõ vẻ sung sướng.

Anh còn trêu chọc tôi: “Bố mẹ em thế mà quân tử. Anh tưởng ông bà bán con gái với giá 55 triệu thật chứ”.

Nhẽ ra tôi sẽ tranh luận với anh một trận ra trò nhưng thật sự vào lúc ấy, lòng tôi chỉ có sự hụt hẫng và thất vọng. Tôi không nghĩ, người chồng mình chọn lại tham lam, bủn xỉn, coi đồng tiền hơn cả nghĩa tình như thế.

Những ngày này, tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ chọn sai chồng. Phải làm sao đây khi đến giờ tôi mới phát hiện ra bộ mặt thật của người đàn ông mình đã cưới?

Độc giả giấu tên