Với phương châm “Tâm lớn trước sức khỏe cộng đồng”, trong suốt những năm qua, Dược phẩm CNC Abipha luôn miệt mài nghiên cứu, kế thừa và chuẩn hóa các bài thuốc cổ truyền bằng công nghệ sản xuất hiện đại. Đặc biệt, sở hữu nhà máy công nghệ cao đạt chuẩn GMP-WHO và chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào R&D, CNC Abipha đang dần khẳng định vị thế trong việc mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe khoa học, an toàn và bền vững, lan tỏa giá trị từ truyền thống đến hiện đại, vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Đánh dấu bước phát triển quan trọng của Abipha trong lĩnh vực Đông dược, ngày 20/8/2025 Dược phẩm CNC Abipha chính thức ký kết hợp tác toàn diện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất với Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh với 2 hạng mục trọng điểm:

Nghiên cứu khoa học: Phối hợp nghiên cứu, trao đổi công thức và quy trình sản xuất các sản phẩm mới thuộc lĩnh vực y học cổ truyền, dựa trên bằng chứng khoa học và tiêu chuẩn hiện đại.

Chuyển giao công nghệ & đào tạo nhân lực: Thực hiện chuyển giao công nghệ bào chế, chiết xuất và sản xuất sản phẩm y học cổ truyền. Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đảm bảo khả năng tiếp nhận, vận hành công nghệ và kỹ thuật một cách hiệu quả.

Hai bên chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác

Tại buổi lễ, ông Trịnh Đình Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc CNC Abipha nhấn mạnh: "Sự hợp tác là bước đi chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình kết nối tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam với công nghệ dược phẩm hiện đại, giúp Abipha hiện thực hóa sứ mệnh mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững, an toàn và hiệu quả với chi phí hợp lý cho người Việt”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Đức Lợi - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh bày tỏ mong muốn sự hợp tác sẽ phát huy được thế mạnh của cả hai đơn vị.

“Chúng ta không chỉ nói, không chỉ nghe, mà quan trọng là phải hành động, phải làm, phải đưa ra được những bằng chứng khoa học thực tiễn. Dưới ánh sáng của khoa học, cùng công nghệ và thiết bị hiện đại, chúng ta cần chứng minh rõ ràng về tính an toàn cũng như hiệu quả tác dụng”, ông Vũ Đức Lợi nhấn mạnh.

PGS.TS. Vũ Đức chia sẻ trong buổi lễ

PGS.TS Trịnh Văn Lẩu - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam cũng gửi gắm: “Xin chúc mừng sự hợp tác giữa một đơn vị nghiên cứu và một đơn vị sản xuất. Hy vọng sự phối hợp này sẽ mang đến ngày càng nhiều sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng chất lượng, phục vụ tốt hơn cho sức khỏe nhân dân”.

PGS.TS. Trịnh Văn Lẩu phát biểu trong buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Duy Thuần - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh đã chỉ ra một số hạn chế của thị trường dược phẩm trong nước hiện nay. Ông nhấn mạnh: “Để phát triển một sản phẩm, chúng ta phải tiến hành nghiên cứu, và tốt nhất là tập trung vào nguồn dược liệu của Việt Nam.”

PGS.TS Nguyễn Duy Thuần chia sẻ tại buổi lễ

Đặc biệt, ông Thuần khẳng định thêm: “Để một sản phẩm có thể phát triển bền vững, đặc biệt là thuốc từ dược liệu, mà khi nhắc đến phải gắn liền với thương hiệu Abipha thì sản phẩm ấy nhất định phải được nghiên cứu từ nguồn dược liệu của Việt Nam”.

