Bãi biển Kalaloch, bang Washington, Mỹ. Ảnh: People

Chuyến đi chơi của gia đình Borngrebe đã suýt trở thành bi kịch khi cậu con trai 18 tuổi gặp tai nạn nghiêm trọng tại bãi biển Kalaloch, bang Washington, Mỹ.

Cuối tháng 7 vừa qua, vợ chồng Kristina và Kurt Borngrebe cùng 6 người con đến nghỉ tại bãi biển Kalaloch. Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong kỳ nghỉ hè của gia đình trước khi trở về nhà ở Nebraska.

Trong lúc khám phá bãi biển, cậu con trai Ethan (18 tuổi) trèo lên một vách đá thì bất ngờ một phần đá bên dưới chân bị vỡ. Ethan ngã từ độ cao hơn 2m xuống dưới, bị một tảng đá nặng khoảng 68kg đè lên ngực. Một tảng đá khác rơi trúng chân.

“Khi chứng kiến cảnh đó, điều đầu tiên tôi nghĩ là: Thà con trai tôi bị liệt nhưng còn sống, còn hơn là mất con mãi mãi,” bố của Ethan nghẹn ngào kể lại.

Người cứu sống Ethan. Ảnh: People

Khu vực xảy ra tai nạn không có sóng điện thoại, buộc gia đình phải chạy đi tìm người giúp đỡ. Trong lúc hoảng loạn, may mắn có một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, tờ People đưa tin hôm 13/8.

Anh trấn an mọi người, khuyên không nên di chuyển Ethan để tránh làm tình trạng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn mang đá lạnh để chườm vết thương cho cậu. Suốt 2 tiếng chờ lực lượng cứu hộ, anh ở bên cạnh hỗ trợ.

Khi đội cứu hộ tới, Ethan được cố định trên cáng và chuyển đến bệnh viện bằng trực thăng. Người đàn ông này cũng tham gia hỗ trợ đưa Ethan đến vị trí an toàn để lên máy bay.

"Tôi chỉ biết nắm lấy tay anh ấy, nói lời cảm ơn mà nước mắt tuôn rơi", bố Ethan chia sẻ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Ethan may mắn không bị chấn thương nội tạng hay gãy xương sườn nhưng phải phẫu thuật tái tạo bàn tay và khâu vết thương ở đùi.

Sau khi trở về, Ethan và gia đình đã đăng bài trên mạng xã hội nhờ cộng đồng tìm người đàn ông tốt bụng hôm đó. Họ có đoạn video ghi lại hình ảnh anh và biết tên anh là Jacob, đến từ Cộng hòa Séc.

Chỉ vài ngày sau khi câu chuyện lan truyền, một người bạn của gia đình nhận ra Jacob và giúp kết nối hai bên. Gia đình Ethan đã gọi điện trực tiếp để gửi lời tri ân sâu sắc đến anh.