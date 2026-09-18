Từ ngàn đời, người Việt đã biết dựa vào thiên nhiên để chăm sóc và bồi bổ sức khỏe. Những cây thuốc, vị thuốc và nguồn dược liệu bản địa không chỉ hiện diện trong đời sống thường ngày mà còn được cha ông đúc kết thành những kinh nghiệm quý báu, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trong dòng chảy ấy, nấm Linh Chi từ lâu đã được biết đến là một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền phương Đông. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, giá trị của nguồn dược liệu này đang tiếp tục được nghiên cứu, khai thác và ứng dụng theo hướng hiện đại, thuận tiện hơn cho cuộc sống.

Khi tinh hoa truyền thống được tiếp nối bằng khoa học công nghệ

Đại diện Công ty Cổ phần Dược liệu Ba Miền chia sẻ: Kế thừa nền dược liệu của cha ông không đơn thuần là sử dụng lại những nguyên liệu quen thuộc. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những giá trị ấy được tiếp tục nghiên cứu, chuẩn hóa và ứng dụng phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người trong đời sống hiện đại.

Từ định hướng đó, doanh nghiệp chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình chiết xuất, bóc tách và chọn lọc các thành phần có giá trị từ nấm Linh Chi, hướng tới việc nâng cao giá trị của dược liệu thay vì chỉ sử dụng theo những phương thức truyền thống.

Một trong những sản phẩm được phát triển theo định hướng này là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Linh Chi Bamiphar – dạng viên nang cứng, mỗi viên chứa 250 mg cao khô nấm Linh Chi.

Việc đưa tinh chất Linh Chi vào dạng viên nang giúp sản phẩm thuận tiện hơn trong sử dụng, bảo quản và phù hợp với nhịp sống hiện đại. Đây cũng là một cách để nguồn dược liệu quen thuộc của phương Đông được tiếp cận dưới một hình thức mới: kế thừa giá trị truyền thống nhưng phát triển trên nền tảng khoa học và công nghệ.

Ba giá trị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Theo nội dung công dụng của sản phẩm, Linh Chi Bamiphar hỗ trợ chống oxy hóa; hỗ trợ tăng cường sức đề kháng; hỗ trợ cải thiện mỡ máu cao.

Trong cuộc sống hiện đại, sức khỏe con người chịu tác động từ nhiều yếu tố như tuổi tác, môi trường sống, chế độ dinh dưỡng, áp lực công việc và sinh hoạt thiếu điều độ. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe chủ động và duy trì sức đề kháng ngày càng trở thành mối quan tâm của nhiều người.

Hỗ trợ chống oxy hóa góp phần vào định hướng bảo vệ cơ thể trước tác động của quá trình oxy hóa. Trong khi đó, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng hướng đến việc giúp cơ thể duy trì khả năng thích nghi và bảo vệ tự nhiên. Bên cạnh đó, hỗ trợ cải thiện mỡ máu cao cũng là một giá trị đáng chú ý trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng và lối sống ngày càng được quan tâm.

“Ba công dụng này tạo nên định hướng chăm sóc sức khỏe tương đối toàn diện của Linh Chi Bamiphar, đồng thời thể hiện cách Dược liệu Ba Miền tiếp cận nấm Linh Chi không chỉ dưới góc nhìn của một dược liệu truyền thống mà còn là nguồn nguyên liệu có tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển bằng khoa học hiện đại”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Với Dược liệu Ba Miền, hành trình phát triển sản phẩm từ nấm dược liệu cũng là hành trình kết nối truyền thống – khoa học – sức khỏe cộng đồng. Từ những giá trị mà cha ông đã gây dựng, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị nguồn dược liệu, phát triển những sản phẩm thuận tiện, chất lượng và phù hợp hơn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Linh Chi Bamiphar vì thế không chỉ là một sản phẩm được phát triển từ nấm Linh Chi, mà còn mang theo câu chuyện về sự tiếp nối: gìn giữ tinh hoa dược liệu truyền thống bằng tri thức khoa học của hôm nay, để những giá trị quý của thiên nhiên tiếp tục đồng hành cùng sức khỏe con người trong tương lai.

Công ty Cổ phần Dược liệu Ba Miền

Website: bamienpharma.vn

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Khơi nguồn miễn dịch từ tinh hoa nấm dược liệu.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược liệu Ba Miền)