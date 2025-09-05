Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thuỳ Dung (36 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cùng bị tạm giữ còn có Lương Hưởng Phúc (37 tuổi, chồng của Dung) và Lư Văn Đen (40 tuổi).

Ba nghi phạm Dung, Phúc, Đen (từ phải qua trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, chiều 30/8, bà N.T.N. (ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đi chợ mua bao gạo, nhưng không có xe chở về nhà. Lúc này, Dung đậu xe gần đó đến giúp đưa bà N. về nhà.

Đến nơi, bà N. mời Dung vào nhà uống nước. Trong lúc bà N. đi ra sau lấy nước, Dung nhìn thấy túi xách của nữ gia chủ để trên bàn nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Dung đến mở túi xách và lấy đi đôi bông tai vàng, chiếc vòng đá cẩm thạch màu xanh, 2 miếng vàng và một số nữ trang khác. Khoảng 5 phút sau, bà N. mang nước quay ra, thì Dung giả vờ nói chuyện vài câu rồi rời đi.

Sau khi trộm được vàng, Dung cùng Phúc, Đen mang đến một tiệm vàng ở phường Trà Vinh bán được 230 triệu đồng và đem đi tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin báo, Công an phường Trà Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 3 nghi phạm nói trên tại nhà trọ ở xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long.