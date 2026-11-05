Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 4 người liên quan đường dây livestream khiêu dâm, xác định dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản lên đến 4.189 tỷ đồng.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Đường dây này hoạt động từ năm 2025 tại Lào Cai và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Các bị can gồm: Lý Lở Mẩy (23 tuổi), Lò Tả Mẩy (28 tuổi), cùng trú tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai; Phạm Văn Trọng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Yến (38 tuổi), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng trong đường dây. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng lập tài khoản trên các trang web đen do nước ngoài quản lý, sau đó sử dụng Telegram, Zalo, Facebook để dụ dỗ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, việc làm không ổn định tham gia livestream khiêu dâm nhằm thu lợi bất chính.

Người xem phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc mua thẻ cào để nạp tiền mua token. Số token này được dùng để theo dõi và yêu cầu người livestream thực hiện các hành vi khiêu dâm.

Tiền người xem nạp vào được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và quy đổi qua tiền kỹ thuật số USDT trước khi thanh toán cho những người trực tiếp livestream.

Cơ quan điều tra xác định tổng dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản liên quan lên đến 4.189 tỷ đồng.

Trong đường dây, Lý Lở Mẩy và Lò Tả Mẩy là những người trực tiếp livestream khiêu dâm. Phạm Văn Trọng và Nguyễn Thị Ngọc Yến giữ vai trò quản lý, điều hành, trả công cho các phụ nữ tham gia.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thu hồi 1,65 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan.