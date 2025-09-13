Theo UBND xã Phúc Khánh, trận mưa lớn rạng sáng nay (13/9) đã gây sạt lở taluy dương tại nhiều điểm trên quốc lộ 70 và các tuyến đường liên thôn, bản. Bùn đất tràn xuống mặt đường gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sạt lở trên quốc lộ 70. Ảnh: PK

Đặc biệt, tuyến đường dẫn vào Làng Nủ cũng xuất hiện một số điểm sạt lở nhỏ, nước chảy qua mặt đường khiến việc di chuyển gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và phương tiện cơ giới để khắc phục sự cố, bước đầu đảm bảo giao thông thông suốt.

UBND xã Phúc Khánh cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đi lại, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng trong lúc trời còn mưa lớn. Để đảm bảo an toàn, người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và báo ngay cho chính quyền khi phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm như sạt lở hay nước dâng cao bất thường.

Mưa lớn, sạt lở taluy dương khiến đường đi vào Làng Nủ gặp khó khăn. Ảnh: PK

Cách đây hơn một năm, ngày 10/9/2024, ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3 (Yagi) đã gây ra thảm họa sạt lở đất tại thôn Làng Nủ. Trận sạt lở đã khiến 67 người thiệt mạng và mất tích, đồng thời tàn phá nặng nề tài sản và sinh kế của người dân.

Giờ đây, nhờ sự chung tay của cả nước, Làng Nủ đang dần hồi sinh từ trong gian khó. Một khu tái định cư mang tên Làng Nủ mới đã được dựng lên, nổi bật với 40 căn nhà sàn kiên cố mang đậm nét truyền thống, cùng các công trình phụ trợ đồng bộ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.