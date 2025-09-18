Sự cố xảy ra hôm 12/9 tại Cộng hòa Kabardino-Balkaria thuộc Nga. Theo Daily Mail, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 37 du khách đang di chuyển lên núi Elbrus bằng cáp treo.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Cộng hòa Kabardino-Balkaria nhận được tin báo về vụ tai nạn vào lúc 15h30 theo giờ Moscow. Ảnh: NX

Do dây cáp bị đứt bất ngờ, nhiều cabin rơi xuống đá khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương được đưa đến bệnh viện.

Trong khi đó, 25 khách du lịch còn lại bị mắc kẹt trên núi, thiếu đồ giữ ấm vì hành lý và quần áo vẫn để trong cabin. Họ buộc phải qua đêm trong điều kiện lạnh giá tại các lán tạm.

Tuyến cáp treo gặp nạn do công ty MKD Elbrus quản lý, đưa du khách và nhà leo núi lên trạm căn cứ ở độ cao hơn 3.700m. Cơ quan Điều tra Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về khả năng vi phạm an toàn sau thảm kịch.

Theo báo cáo địa phương, giám đốc điều hành và trưởng bộ phận kỹ thuật của MKD Elbrus đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, song chưa rõ có bị truy tố hay không. Nhà chức trách cho biết tuyến cáp đang trong thời gian bảo dưỡng định kỳ và lẽ ra bị cấm sử dụng.

Theo thông báo trước đó, tuyến cáp treo thực chất đang được bảo trì định kỳ từ ngày 3/9 đến 24/9 để chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm cuối năm. Ảnh: NX

Hệ thống cáp treo được xây dựng từ thập niên 1970, hiện đã bị phong tỏa để các chuyên gia kiểm tra. Toàn bộ dịch vụ khai thác cáp treo tại đây bị đình chỉ sau vụ việc.

Elbrus là đỉnh núi cao nhất nước Nga cũng như châu Âu. Ảnh: 7 Natural Wonders

Núi Elbrus là đỉnh núi cao nhất châu Âu, thuộc dãy Kavkaz ở phía tây nam nước Nga, gần biên giới với Gruzia. Với độ cao 5.642m so với mực nước biển, Elbrus được mệnh danh là “nóc nhà châu Âu” và nằm trong danh sách “7 thượng đỉnh của thế giới", tức là 7 ngọn núi cao nhất ở các châu lục.

Không chỉ nổi bật bởi độ cao, Elbrus còn mang vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của vùng Kavkaz, nơi giao thoa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và những câu chuyện lịch sử, văn hóa lâu đời.