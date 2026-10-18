Tối 17/10, MC Anh Tuấn ngồi trên mái nhà kéo cello trong tiết mục "Em tôi" là khoảnh khắc đắt giá nhất đêm mở màn concert trước 50.000 khán giả.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tại TPHCM kéo dài 4 giờ với gần 40 tiết mục. Chương trình chia thành 9 chương: Đồng tâm, Hợp lực, Trí tưởng tượng khổng lồ, Nhỏ xíu nhỏ xiu, Nguồn cội, Trans to sad, Mời buồn sang chơi, Hit - Tôi trở lại và Mỹ mãn.

Từ tinh thần đồng tâm đến trí tưởng tượng khổng lồ

Chương mở màn tái hiện cuộc đối đầu ở chung kết phát sóng ngày 10/10. Liên minh Kỳ Tích, đội giành chiến thắng chung cuộc với 2.270 điểm, trình diễn Ngầu đét. Liên minh Khải Hoàn đáp lại bằng Thăng hoa. Sau đó cả 33 anh tài ra sân khấu chào khán giả.

Các nghệ sĩ trong tiết mục "Hỏa tâm"

Chương Hợp lực dồn năng lượng qua Buông tay, Xin hãy thứ tha và Chiến. Sân khấu được phủ sắc đỏ với nền LED mô phỏng ngọn lửa phía sau giàn khung thép.

Chương Trí tưởng tượng khổng lồ là nơi ê-kíp tận dụng thiết kế sân khấu nhiều nhất. Đường zipline dài hơn 200m mà ban tổ chức đã giới thiệu từ trước đêm diễn được sử dụng khiến nhiều khán giả bất ngờ và ghi hình lại khi các diễn viên múa xuất hiện hay Phùng Minh Cương biểu diễn lướt ván trên không. Ở Em chỉ im lặng của nhà Chiến Mã, Hà An Huy và Phùng Minh Cương đứng trên một con thuyền treo lơ lửng bởi 2 ròng rọc trên.

Phùng Minh Cương biểu diễn xiếc lướt ván trên không:

Một tấm vé về tuổi thơ và mâm cơm của mẹ

Sau những màn trình diễn hoành tráng, chương Nhỏ xíu nhỏ xiu đưa khán giả về với những điều giản dị. Huỳnh Lập bày tỏ: “Không có vé rẻ, chỉ có những chiếc vé vô giá dành tặng khán giả để cùng nhau trở về tuổi thơ”, anh nói. Dù không có tên trong đội hình chung cuộc, Huỳnh Lập vẫn được ban tổ chức phá lệ trao danh hiệu Thủ lĩnh xuất sắc nhất. Trên sân khấu concert, anh tiếp tục dẫn dắt cảm xúc qua Nhỏ xíu nhỏ xiu và Nhong nhong nhong.

Em tôi là tiết mục gây xúc động mạnh của chương. Sân khấu từng gây sốt ở vòng chung kết nay được đưa thẳng lên concert. Các anh tài trong quân phục xanh vây quanh em trai Cheng. MC Anh Tuấn mặc áo lính, ngồi trên mái nhà kéo cello gây bất ngờ với khán giả.

Tiết mục "Em tôi":

Theo chia sẻ, anh nhận lời vì đã hứa sẽ tham gia tiết mục này sau khi quá xúc động lúc ghi hình. Anh Tuấn từng học 17 năm ở Nhạc viện Hà Nội và tốt nghiệp thủ khoa ngành cello trước khi nổi tiếng với vai trò MC.

MC Anh Tuấn.

Cơm nhà khép lại chương bằng một mâm cơm thật trên sân khấu. Các anh tài hóa thân thành những người lao động bình thường, từ công nhân, người lính đến nhân viên pha chế. Ngồi quanh chiếc bàn gỗ là mẹ của 4 anh tài It’s Charles., Thái VG, Thơm và Toki Thành Thỏ. Chỉ duy nhất mẹ của Đông Hùng không hiện diện trên sân khấu.

Các anh tài trong các tiết mục được đầu tư hoành tráng.

Nguồn cội - chương đẹp nhất đêm diễn

Mở chương là Trên đất mình của liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng. Màn hình LED tái hiện những vòng tre đan và mái rơm. Tiếp theo là Đại khải hoàn, Chim sáo ngày xưa với yếu tố múa rối nước và Lý ngựa ô mang âm hưởng Huế.

Tích tịch tình tang mang đến khoảnh khắc xúc động. Các anh tài mặc áo chàm, đội khăn của người Tày, ôm đàn tính biểu diễn cùng những đầu sư tử sặc sỡ. Phía sau là các nghệ nhân then, trong đó có mẹ Hoàng Dũng, PGS.TS Hoàng Thị Chiên, nguyên giảng viên khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, hiện là nghệ nhân của tốp Then Suối Ngàn. Hoàng Dũng nói chưa bao giờ nghĩ đến việc 2 mẹ con sẽ đứng chung một sân khấu.

Các nghệ nhân biểu diễn cùng các anh tài.

Tiếng ru cội nguồn của liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn có quy mô lớn nhất chương. Tiết mục có một sự cố nhỏ khi Duy Khánh bị ngã trong lúc biểu diễn ở ngay phần đầu. Phần đầu bài hát dùng chất liệu hát ru Bắc Bộ và tiếng sáo Tây Bắc, phần sau chuyển sang hip-hop. Hà An Huy hát một đoạn phát triển từ làn điệu chèo.

Duy Khánh bị ngã:

Nỗi buồn, những bản hit và sân khấu solo duy nhất

Sau chương Nguồn cội, đêm diễn chuyển sang các bản tình ca. Hà An Huy là anh tài duy nhất có tiết mục solo trong đêm 1 với ca khúc Nhức tiềm thức.

Các anh tài biến hóa đa dạng trong concert đầu tiên của mùa 2026.

Chương Hit - Tôi trở lại đẩy không khí lên cao trở lại với Chuyện chàng cô đơn, Xinh và Những năm tháng ấy, trước phần Gai nước sôi động. Chương cuối Mỹ mãn gồm Move on, Let me go, Khắp chốn thiên hà và Một đêm duy nhất, trước khi 33 anh tài trở lại với Hỏa tâm.

Nhìn tổng thể, đêm 1 thành công nhờ cách kể chuyện theo chương và sự đầu tư cho chất liệu văn hóa truyền thống. Đây cũng là điểm khiến mùa thứ 2 tạo được dấu ấn riêng so với mùa đầu. Mặt trái của một dàn nghệ sĩ đông là mỗi người có rất ít cơ hội đứng riêng, gần như mọi tiết mục đều là trình diễn nhóm.

Ảnh: BTC, video: HM