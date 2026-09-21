Chiều 21/9, nhà sản xuất (NSX) chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 xác nhận chi tiết thiết kế sân khấu cổng cưới trong tiết mục Chuyện chàng cô đơn của Nhà Lục Lạc phát sóng ngày 19/9, vi phạm bản quyền mẫu thiệp mời năm 2017 của thương hiệu Gucci.

Theo thông báo, BTC xin nhận trách nhiệm cao nhất trong quy trình kiểm duyệt nội dung, hình ảnh trước khi phát sóng. Đơn vị thừa nhận sai sót nằm ở khâu mỹ thuật và kiểm duyệt của ê-kíp. BTC cho rằng sự cố không chỉ ảnh hưởng uy tín thương hiệu bị vi phạm mà còn làm tổn hại niềm tin của khán giả, những người đồng hành với chương trình từ đầu.

Hình ảnh thiệp mời và phần thiết kế trên sân khấu của "Anh trai vươt ngàn chông gai".

Lời xin lỗi được gửi tới 3 đối tượng gồm Gucci, các Anh tài Nhà Lục Lạc và khán giả chương trình. Với nhóm nghệ sĩ, BTC nhấn mạnh nỗ lực và tâm huyết chuyên môn của họ bị ảnh hưởng bởi sai sót không thuộc về phần việc của các anh.

Về hướng xử lý, thông báo nêu 3 biện pháp. Trước hết, BTC đang liên hệ Gucci để gửi lời xin lỗi chính thức, báo cáo sự việc và phối hợp giải quyết các vấn đề bản quyền theo quy định. Tiếp đó, ban biên tập đang rà soát và biên tập lại hình ảnh vi phạm. BTC cho biết quá trình xử lý kỹ thuật cần thời gian và ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi chương trình, đồng thời mong khán giả thông cảm. Cuối cùng, chương trình cam kết có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời thắt chặt kiểm duyệt bản quyền cho toàn bộ tiết mục còn lại.

Thông báo không nêu thời hạn hoàn tất chỉnh sửa, số nhân sự liên quan hay mức kỷ luật cụ thể.

Cuối cùng, NSX gọi sự cố là bài học đắt giá trong công tác tổ chức sản xuất và quản lý, đồng thời ghi nhận mọi góp ý, phê bình thẳng thắn từ khán giả.

Chuyện chàng cô đơn là tiết mục mở màn công diễn 5 (tập 12), với chủ đề Bập bùng bập bùng. Nhà Lục Lạc gồm 6 thành viên là Will, Thỏ, Cheng, K.O, Thanh Duy và Duy Khánh. Nhóm kể câu chuyện một chàng trai độc thân dự đám cưới của bạn, thoáng lạc lõng rồi hòa vào cuộc vui cùng bạn bè với thông điệp cô đơn không đồng nghĩa với buồn bã. Ý tưởng đám cưới kéo theo bối cảnh cổng cưới trên sân khấu, vị trí xảy ra sự cố bản quyền. Nhóm giành 2.450 phiếu bầu và thắng ở lượt đối đầu đầu tiên.

Đây không phải lần đầu ê-kíp chương trình lên tiếng xin lỗi vì khâu kiểm duyệt. Ngày 7/7, tổng giám chế Ngô Thị Vân Hạnh xin lỗi sau khi một nhân sự bấm nhầm nút phê duyệt thay vì từ chối, khiến các bình luận tiêu cực về nghệ sĩ xuất hiện công khai trên nhóm cộng đồng chính thức của chương trình. Từ bình luận của người xem đến bản quyền hình ảnh, cả 2 sự việc đều xuất phát từ khâu kiểm soát nội dung.

Tiết mục "Chuyện chàng cô đơn":

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: NSX