Gian hàng sôi động tại Thai Festival 2026

Thai Festival 2026 là sự kiện văn hóa - thương mại nổi bật, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM tổ chức tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TP.HCM) trong hai ngày 30-31/5, quy tụ gần 30 gian hàng đến từ hai quốc gia.

Trong không gian giao thoa văn hóa và thương mại sôi động, gian hàng Duy Tân trở thành một trong những điểm dừng chân thu hút nhiều khách tham quan. Thiết kế mở giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm trực tiếp các dòng sản phẩm mới, đồng thời cập nhật xu hướng tiêu dùng hiện đại trong lĩnh vực gia dụng.

Khách hàng tham gia check-in nhận quà tại gian hàng Duy Tân

Sự kiện diễn ra đúng cao điểm mùa hè, vì vậy các sản phẩm như bình giữ nhiệt, bình nước thể thao, bình đá và các giải pháp giữ lạnh thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều khách hàng đánh giá cao thiết kế trẻ trung, năng động cùng tính tiện dụng của sản phẩm.

Chị Thanh Tâm (phường Xuân Hòa) chia sẻ gia đình chị đã sử dụng sản phẩm Duy Tân nhiều năm và ấn tượng với sự thay đổi trong thiết kế. “Tôi thích cách Duy Tân đưa các hình ảnh bản quyền như We Bare Bears hay Superman vào sản phẩm - vừa hiện đại, sinh động hơn vừa giữ được độ bền vốn có”, chị nói.

Khách hàng tham gia check-in nhận quà tại gian hàng Duy Tân

Anh Minh Nam (phường Chợ Lớn) đánh giá cao các dòng bình dung tích lớn: “Sản phẩm năm nay rất đa dạng, màu sắc đẹp và phù hợp nhu cầu mang theo khi đi làm hoặc cho con đi học. Giá thành hợp lý, thiết kế cũng phù hợp với người trẻ”.

Tiếp nối sức hút tại Vietconsumer 2026

Ngay sau Thai Festival, Duy Tân tiếp tục tham gia Vietconsumer - Hội chợ Hàng tiêu dùng & Đời sống Việt Nam, diễn ra từ ngày 4 đến 7/6 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM).

Tại đây, gian hàng Duy Tân tiếp tục ghi nhận lượng khách ổn định. Nhóm sản phẩm phục vụ hoạt động ngoài trời như thùng đá, bình đá và bình nước dung tích lớn trở thành tâm điểm, đặc biệt thu hút các gia đình trẻ và nhóm khách hàng yêu thích du lịch, dã ngoại cuối tuần.

Gian hàng Duy Tân đón nhiều khách tham quan tại Hội chợ Hàng tiêu dùng & Đời sống Việt Nam

Anh Quốc Hưng (phường Tân Mỹ), người thường xuyên tổ chức các chuyến đi gia đình, cho biết anh quan tâm đến các sản phẩm có tính linh hoạt cao: “Tôi đang tìm thùng đá nhỏ gọn nhưng đủ dùng cho chuyến đi ngắn. Các mẫu của Duy Tân chắc chắn, thiết kế đẹp và có nhiều lựa chọn dung tích. Đặc biệt loại tích hợp bàn gấp rất tiện khi đi dã ngoại.”

Không chỉ dừng lại ở tính tiện dụng, yếu tố thiết kế cũng là điểm cộng giúp sản phẩm gia dụng Duy Tân tạo dấu ấn tại sự kiện.

MATSU - điểm nhấn thiết kế hiện đại

Bên cạnh nhóm sản phẩm giữ nhiệt, bộ sưu tập của nhãn hàng MATSU tiếp tục trở thành điểm nhấn nổi bật tại cả hai hội chợ. Với ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh tế và bảng màu hiện đại, MATSU hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách sống gọn gàng, tiện nghi và đề cao tính thẩm mỹ trong không gian sống.

Sản phẩm thùng đá, bình đá tiện lợi cho dã ngoại được khách hàng nam quan tâm

Chị Hà Oanh (phường Bình Trưng) nhận xét: “Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm độ bền mà còn chú ý đến thiết kế. MATSU phù hợp nhiều không gian khác nhau, từ bếp, phòng khách đến góc làm việc, đều tạo cảm giác hài hòa.”

Đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại

Đại diện Duy Tân cho biết, những phản hồi tích cực tại Thai Festival và Vietconsumer phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng mới: người dùng ngày càng chú trọng sự kết hợp giữa công năng, độ bền và tính thẩm mỹ. Bên cạnh chất lượng, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến thiết kế hiện đại, sự tiện dụng và khả năng đáp ứng linh hoạt cho nhiều nhu cầu sinh hoạt.



Sản phẩm bình giữ nhiệt inox cao cấp được nhiều khách hàng nữ chú ý bởi thiết kế trẻ trung

Việc xuất hiện liên tiếp tại hai sự kiện lớn không chỉ giúp Duy Tân mở rộng độ nhận diện thương hiệu mà còn là cơ hội để doanh nghiệp lắng nghe trực tiếp ý kiến từ thị trường. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục cải tiến sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng và phát triển các dòng sản phẩm phù hợp hơn với xu hướng mới.

Thông qua Thai Festival và Vietconsumer 2026, Duy Tân tiếp tục thể hiện định hướng đổi mới trong thiết kế và phát triển sản phẩm. Từ các giải pháp giữ nhiệt phục vụ mùa hè đến bộ sưu tập MATSU mang phong cách hiện đại, thương hiệu đang từng bước mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng Việt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng trong đời sống hiện đại.

Hệ thống phân phối Duy Tân

Showroom: • TP.HCM: 91 An Dương Vương, phường An Đông • Hà Nội: 455 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề Kênh online: • Website: https://store.duytan.com/ • TikTok: https://www.tiktok.com/@nhuaduytan • Shopee: https://shopee.vn/nhuaduytanofficial

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