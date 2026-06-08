Giá bạc trong nước hôm nay 8/6/2026

Khép lại giao dịch tuần qua, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,567-2,646 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 284.000-293.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với chốt tuần giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi loại 1 kg của Phú Quý cũng giảm mạnh, về ngưỡng 68,45-70,56 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 7,58 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm tới 7,81 triệu đồng/kg ở chiều bán so với chốt tuần giao dịch liền kề trước đó.

Tương tự, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat chốt tuần ở mức 2,582-2,662 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi loại 1kg là 68,85-70,99 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với chốt tuần giao dịch liền kề trước đó, giá bạc miếng của Ancarat “bốc hơi” 262.000-270.000 đồng/lượng (mua - bán), trong khi giá bạc thỏi giảm mạnh 6,99 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 7,2 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng loại 1 lượng chốt tuần giao dịch ở mức 2,769-2,859 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 105.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng rơi về ngưỡng 73,84-76,24 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 2,8 triệu đồng/kg ở cả hai chiều so với chốt tuần liền kề trước đó.

Giá bạc trong nước tiếp đà giảm mạnh. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 8/6/2026

Trên thị trường thế giới, chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu trước khi nghỉ cuối tuần, giá bạc giảm mạnh, mất mốc hỗ trợ quan trọng 70 USD/ounce.

Cụ thể, giá bạc giao ngay rơi xuống 67,8 USD/ounce, giảm mạnh 8,2% trong ngày thứ Sáu và giảm tới 9,89% trong vòng một tuần qua.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng giảm mạnh 6,58% trong phiên giao dịch thứ Sáu, chỉ còn 69,1 USD/ounce. Theo đó, trong tuần vừa qua, giá bạc hợp đồng tương lai đã giảm 8,93%.

Hiện giá bạc giảm xuống dưới 70 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 đến nay, khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng cùng những bất ổn kéo dài tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về lạm phát và lãi suất.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất, Commerzbank đã hạ dự báo giá bạc trong những năm tới khi cho rằng mặt bằng lãi suất toàn cầu có thể duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến. Ngân hàng này nhận định việc thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ cùng dấu hiệu suy yếu của nhu cầu công nghiệp đang tạo áp lực lên triển vọng giá bạc.

Commerzbank dự báo giá bạc có thể đạt khoảng 80 USD/ounce vào cuối năm 2026 và tăng lên 90 USD/ounce trong năm 2027. Dù điều chỉnh giảm so với dự báo trước đó, mức giá mục tiêu mới vẫn cao hơn đáng kể so với hiện nay, cho thấy Commerzbank vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này.

Ngoài yếu tố lãi suất, nhu cầu công nghiệp tiếp tục là biến số quan trọng đối với thị trường bạc. Theo Commerzbank, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp toàn cầu có thể giảm năm thứ hai liên tiếp và xuống mức thấp nhất trong vòng bốn năm.

Dù vậy, ngân hàng Đức cho rằng thị trường bạc vẫn trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng, có thể hạn chế đà giảm giá và tạo nền tảng cho xu hướng tăng của bạc trong trung và dài hạn.