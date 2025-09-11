Sky Premium nằm trong Sky Retreat - phân khu cao tầng đầu tiên được Ecopark ra mắt tại miền Nam, gồm 1.170 căn hộ, phân bổ trong hai tòa tháp cao 41 tầng. Riêng các sản phẩm căn hộ thông tầng mới ra mắt, nhà sáng lập phân chia thành hai dòng, đặc trưng bởi vị trí - 22 căn Garden Villa (tại tầng tiện ích) và 18 căn Sky Duplex (tại tầng trung 20-21).

Tầm nhìn khoáng đạt nhờ thiết kế thông tầng. Ảnh phối cảnh

Tiện nghi trong tầm tay với căn hộ Garden Villa

Căn Garden Villa gồm 22 căn, có thiết kế thông tầng, bố trí ở tầng 2-3 (tầng tiện ích) của tòa tháp. Trong đó, chiều cao tầng trên lên đến 3,9 m, kết hợp với khoảng thông tầng khu vực phòng khách, gia chủ có được không gian trần cao hơn 7m. Đây là điểm nhấn trong thiết kế, giúp căn hộ có được sự sang trọng đến từ trần cao, tầm nhìn rộng thoáng và ngập ánh sáng tự nhiên.

Phòng khách cao hơn 7m tại căn hộ thông tầng. Ảnh phối cảnh

Tầng hai của tòa tháp được chọn cho thiết kế căn hộ thông tầng nhờ vào lợi thế của tầng tiện ích. Trong vài bước chân, cư dân Garden Villa có thể đến Clubhouse rộng 2.500 m2.

Tại đây, cư dân tương lai có thể ngâm mình thư giãn trong hồ bơi điện phân muối, ngắm dòng nước thác tràn và không gian xanh, tập gym, yoga, xông hơi nóng - lạnh, giải trí tại khu vực trong nhà (đọc sách tại thư viện, phòng gia đình, khu vui chơi trẻ em),… Các tiện ích liên hoàn đều kết hợp với không gian mở của thiên nhiên, giúp cư dân chăm sóc sức khỏe, trị liệu, phục hồi, tái tạo ngay tại tầng căn hộ của mình.

Hồ bơi điện phân muối tại tầng của căn Garden Villa. Ảnh phối cảnh

Garden villa còn có sân vườn sử dụng riêng nằm ngoài diện tích sở hữu của từng căn. Khu vực sân vườn trực diện từng căn giúp mở rộng không gian thưởng thức cho gia chủ. Trong đó có những căn sân vườn rộng lên đến gần 100 m2. Ngoài ra, với thiết kế hai tầng, sử dụng cửa riêng cho căn hộ, chủ sở hữu có thể kết hợp hai mục đích như: ở kết hợp phòng làm việc, ở - cho thuê khi tách biệt 2 tầng sử dụng riêng.

Duplex Sky Retreat - tầm view khoáng đạt giữa mây trời, thiên nhiên

Ở tầng 20-21 là 18 căn Sky Duplex. Độ cao trần lên đến hơn 7 m, tạo điều kiện cho gia chủ tự do thiết kế không gian sống. Dòng sản phẩm này từng được nhà sáng lập giới thiệu và thành công tại dự án Ecopark Hưng Yên.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, 45 tuổi, chủ một căn duplex tại Sky Oasis (Hưng Yên), cho biết kể từ khi sống trong căn hộ thông tầng, anh luôn muốn sưu tập thêm những sản phẩm thiết kế đặc biệt. Hiện, cư dân này có đến 8 căn hộ tại Ecopark và Sky Duplex tại Sky Retreat là mục tiêu tiếp theo.

Thiết kế phối cảnh bên trong căn hộ thông tầng. Ảnh phối cảnh

Anh Nghĩa cho rằng độ cao tầng 20-21 là vừa phải, phù hợp với tâm lý số đông người mua. Đây là điểm cộng của dòng Sky Duplex tại Sky Retreat.

“Thêm nữa, những căn hộ đặc biệt không chỉ thể hiện được cá tính gia chủ mà còn cho lợi nhuận tốt hơn trong đầu tư bởi sự hữu hạn, thường chỉ chiếm tỷ lệ 1-2% trong tổng số căn hộ mỗi tòa nhà”, nhà đầu tư này nhận xét.

Căn hộ thông tầng với trần cao, tầm view khoáng đạt. Ảnh phối cảnh

Tại các căn hộ Sky Duplex, nhà sáng lập thiết kế đa dạng diện tích. Tổng diện tích sàn căn lớn nhất hơn 180 m2, phù hợp cả gia đình trẻ thành đạt lẫn đa thế hệ. Với lợi thế tầm nhìn rộng mở tại vị trí “trái tim” của dự án, căn hộ không chỉ mang lại không gian sống tiện nghi, kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống xanh và nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo các chuyên gia bất động sản, trong phân khúc bất động sản cấp cao, phong cảnh, tầm nhìn là nhân tố tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm. Tầm nhìn đẹp là yếu tố không thể định lượng nhưng tạo giá trị cao hơn cho sản phẩm.

Tầm nhìn ra mảng xanh của căn hộ Sky Duplex. Ảnh phối cảnh

Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết với căn hộ này, cư dân nhận bàn giao thô, đã đổ tầng. Cư dân tương lai sẽ tự thiết kế không gian sống theo nhu cầu, phong cách cá nhân.

“Ở vị trí nào, chỉ cần đứng từ ban công hay từ cửa sổ phòng ngủ kính chạm sàn, cư dân có thể phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng ánh nắng bình minh qua tán lá của 4 triệu cây xanh; ngắm hoàng hôn hay bức tranh đêm mà không bị che chắn bởi bất kỳ vật cản hay công trình nào”, vị đại diện chủ đầu tư nói.

Tòa tháp Sky Retreat nằm giữa không gian 4 triệu cây xanh của Eco Retreat . Ảnh phối cảnh

Bên cạnh không gian căn hộ, phân khu Sky Retreat nổi bật với hệ tiện ích riêng rộng 30.000 m2, gồm hệ thống ba quảng trường được thiết kế theo concept riêng. Đó là quảng trường Suối Mây bắt đầu từ dòng thác tràn xuyên qua vườn nhiệt đới. Quảng trường Ánh Sáng - nơi đón tia nắng bình minh đầu ngày và dịu nhẹ từ 15h nhờ bóng mát của các tòa tháp. Trong tương lai, đây là nơi các gia đình có không gian BBQ, xem phim ngoài trời hoặc ngắm sao đêm. Quảng trường Thể thao là nơi cư dân tham gia các bộ môn thể thao, vận động ngoài trời.

Khối đế còn có hai tầng hầm gồm 2.222 chỗ đỗ xe, hai sảnh đón, 4 phòng chờ và Sky Clubhouse rộng 2.500 m2 tại tầng hai.

Sảnh đón tại tầng hầm Sky Retreat. Ảnh phối cảnh

Trước khi ra mắt Sky Retreat tại miền Nam, Ecopark phát triển các tòa cao tầng như Sol Forest, Sky Forest (Ecopark) - hai tòa tháp xanh cao top đầu thế giới; The Landmark thuộc Swan Lake Residence (Ecopark) - phức hợp khoáng nóng cao tầng tại gia đầu tiên trên thế giới; Central Park Residences (Eco Central Park) - tòa tháp có mật độ sân vườn trên cao cao bậc nhất Việt Nam.

Khách hàng quan tâm có thể liên hệ một trong 19 đại lý chính thức của Eco Retreat để được tư vấn chi tiết.

(Nguồn: Ecopark)