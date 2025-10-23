Đất nền xung quanh siêu đô thị biển tăng giá gấp đôi

Những ngày gần đây, thông tin về việc sắp ra mắt các sản phẩm nhà ở tại Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (tên thương mại là Vinhomes Green Paradise), xã Cần Giờ, TPHCM đã được nhiều môi giới hé lộ. Thị trường bắt đầu xuất hiện sơ đồ phân lô và bảng giá bán giai đoạn 1 của dự án.

Động thái ra hàng của siêu đô thị ven biển lớn nhất TPHCM ngay lập tức thu hút sự quan tâm của không chỉ giới đầu tư tại TPHCM mà còn từ các tỉnh phía Bắc.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ông Trường – Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản có trụ sở tại phường An Khánh, TPHCM – cho biết, khoảng một tháng trở lại đây, các nhân viên của công ty đã đưa hàng chục lượt khách đi khảo sát thực tế siêu dự án tại Cần Giờ. Trong đó, có nhiều khách từ Hà Nội bay vào.

“Các sàn khác cũng đua nhau đưa khách đi tham quan dự án. Trong vòng 5 năm trở lại đây, chưa bao giờ thị trường bất động sản Cần Giờ lại được giới đầu tư quan tâm đến như vậy”, ông Trường chia sẻ.

Hiện trạng thi công siêu đô thị biển lớn nhất TPHCM. Ảnh: Anh Phương

Làn sóng đầu tư vào Vinhomes Green Paradise cũng đã khiến giá đất tại các khu vực lân cận tăng nhanh. Theo khảo sát, mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở các lô đất thuộc xã Cần Giờ, đặc biệt là các vị trí sát dự án.

Đơn cử, một lô đất diện tích 900m² tại xã Cần Giờ, có 20m mặt tiền hướng ra biển, đang được chủ chào bán với giá 62 tỷ đồng, tương đương 69 triệu đồng/m².

Một lô đất khác có diện tích gần 600m² tại khu dân cư Phước Hưng, xã Cần Giờ, đang được rao bán với giá 33 tỷ đồng (khoảng 55 triệu đồng/m²). Trong đó, gần một nửa diện tích là đất trồng cây lâu năm. Theo môi giới, mức giá này đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Cách xa dự án hơn, một lô đất 600m² mặt tiền đường đất tại xã An Thới Đông – trong đó có 300m² đất thổ cư – đang được rao bán 11,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 19 triệu đồng/m². Mức giá này tăng 30%–40% so với thời điểm cuối năm ngoái.

‘Chủ đất và người mua so kè nhau’

Nói về siêu đô thị biển lớn nhất TPHCM, ông H. – môi giới nhà đất hoạt động tại Cần Giờ – cho biết, so với thời điểm dự án được khởi công vào cuối tháng 4/2024, hiện nay thông tin mở bán đã trở nên rõ ràng hơn. Nhiều sàn bất động sản đã chuẩn bị nhận đặt chỗ.

Theo ông H., làn sóng nhà đầu tư đổ về Vinhomes Green Paradise đã tác động mạnh đến thị trường đất nền lân cận. Lượt tìm kiếm tăng đột biến, đặc biệt tại các khu dân cư nhỏ đã có quy hoạch chi tiết 1/500.

Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư tìm mua đất trong các khu dân cư hiện hữu, giá tăng so với trước, nhưng chủ đất lại “quay xe” không bán hoặc tiếp tục nâng giá, khiến thị trường ít giao dịch thành công.

“Có trường hợp chủ đất rao giá 90 triệu đồng/m², khách trả 88 triệu đồng/m². Sau đó, khi khách đồng ý mua đúng giá 90 triệu đồng/m², chủ đất lại nâng giá lên 95 triệu đồng/m²”, ông H. kể lại.

Theo ông H., thị trường đất nền Cần Giờ đang bước vào một chu kỳ mới, khác với làn sóng đầu tư năm 2020. Thời điểm đó, nhà đầu tư mua gom ồ ạt, từ đất vườn, đất không giáp đường đến đất chưa có sổ đỏ. Còn hiện nay, giới đầu tư thận trọng và mua có chọn lọc hơn.

Thống kê từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý III/2025, giá đất nền tại Cần Giờ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 40% so với đầu năm. Nhu cầu tìm kiếm đất nền tại khu vực này cũng tăng mạnh.

Theo DKRA Group, so với năm 2017, giá đất Cần Giờ hiện đã tăng từ 5–7 lần; riêng so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng đạt từ 100%–150%.

Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam – nhận định, giá đất Cần Giờ tăng ‘nóng’ trong thời gian qua chủ yếu đến từ kỳ vọng ‘ăn theo’ siêu đô thị biển Cần Giờ và các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng được đề xuất triển khai.

Nhìn chung, giá đất Cần Giờ tăng nhanh hơn dự báo. Tuy nhiên, đầu tư đất nền ở khu vực này là câu chuyện dài hơi; nhà đầu tư tham gia ở thời điểm hiện tại sẽ khó đạt lợi nhuận trong ngắn hạn.