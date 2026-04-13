The Grand Island nằm trong Đảo Châu Âu, được PropertyGuru Asia Property Awards vinh danh là “Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á” năm 2025.

The Grand Island - Biểu tượng đắt giá bậc nhất Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn

Cảm hứng từ những ngôi làng cổ trên thế giới

Trên thế giới, nhiều ngôi làng cổ ở Hà Lan và Pháp là nơi lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên bản của châu Âu - nơi thời gian dường như trôi chậm lại giữa kiến trúc hàng trăm năm tuổi và nhịp sống bình yên.

Một căn biệt thự tại “ngôi làng không đường” Giethoorn. Ảnh: Shutterstock

Tại Giethoorn - “ngôi làng không đường” nổi tiếng của Hà Lan, những mái dốc, nép mình bên dòng nước xanh trong tạo nên khung cảnh như bước ra từ cổ tích. Điểm đặc biệt nhất của Giethoorn là hệ thống kênh đào len lỏi khắp làng, thay thế hoàn toàn cho đường bộ. Những ngôi nhà mái tranh được nối với nhau bằng hơn 170 cây cầu gỗ nhỏ xinh. Không gian nơi đây gần như không có tiếng ồn của xe cộ, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của mái chèo, tiếng chim và gió lùa qua tán cây.

Vẻ đẹp của Giethoorn còn nằm ở sự nguyên bản và nhịp sống chậm rãi. Mọi thứ dường như tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại, mang lại cảm giác bình yên, trong lành và đầy chất thơ - nơi con người tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên và tâm hồn. Du khách tới đây có thể ngồi thuyền trôi chậm trên kênh, ngắm nhìn những khu vườn xanh mướt, rực rỡ hoa theo mùa - một trải nghiệm thư thái đúng nghĩa.

Ngôi làng cổ Colmar với màu sắc rực. Ảnh: Shutterstock

Trong khi đó, tại Colmar hay Gordes, các ngôi làng cổ của Pháp lại quyến rũ bằng những ngôi nhà gỗ nhiều màu sắc hoặc những công trình đá ong bám theo triền đồi, bao quanh bởi cánh đồng nho và hoa oải hương, soi bóng bên mặt nước. Mỗi ngôi làng là một lát cắt văn hóa, phản chiếu lịch sử, nghệ thuật và lối sống chậm rãi - nơi con người tìm về sự cân bằng, kết nối với tự nhiên và những giá trị bền vững vượt thời gian.

Biểu tượng đắt giá bậc nhất Eco Central Park

Lấy cảm hứng từ những ngôi làng cổ đẹp như tranh vẽ đó, nhà sáng lập Ecopark - chủ đầu tư đại đô thị Eco Central Park (gần 200ha, phường Trường Vinh, Nghệ An), mới đây đã cho ra mắt những trải nghiệm thực tế đầu tiên tại nhánh đảo mẫu The Grand Island - sản phẩm biểu tượng đắt giá nhất dự án, thuộc phân khu Đảo Châu Âu.

Mặt nước là điểm nhấn tại The Grand Island. Ảnh: Thanh Sơn

The Grand Island gồm 9 nhánh đảo đẹp nhất được phát triển trên quy mô 16ha, với những đường nét quy hoạch uốn lượn mở ra tầm view mặt nước rộng nhất khu đô thị.

Không chỉ sử dụng mặt nước làm điểm nhấn đặc trưng cho cảnh quan, The Grand Island còn là những nhánh đảo sở hữu thiết kế kiến trúc đặc sắc và được hoàn thiện tỉ mỉ như một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Mái ngói dốc là đặc trưng của kiến trúc The Grand Island. Ảnh: Thanh Sơn

Từng căn biệt thự đảo tại The Grand Island được phối màu sắc trang nhã, nổi bật là hệ mái ngói có độ dốc 30 - 60 độ, từ tầng 2 lên đến đỉnh mái đều được nhấn cách điệu các đường nét đặc trưng của ngói nung Bát Tràng. Chính màu sắc của vật liệu tự nhiên đã tạo ra trải nghiệm thị giác khác biệt khi bước vào không gian của The Grand Island, từ màu tường, các chi tiết của gỗ biến tính tại ban công, hay hệ mái ngói nâu trầm xen lẫn trong sắc màu của cây xanh và mặt nước.

Vi khí hậu tạo nên chất lượng sống khác biệt

Là khu compound khép kín với hệ thống an ninh 24/7, The Grand Island còn tạo ra cho mình sự khác biệt trong cách cư dân thưởng thức cuộc sống mỗi ngày thông qua cảm nhận về môi trường tự nhiên.

The Grand Island nằm tại đại đô thị xanh lớn nhất Nghệ An - Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn

Trong thực tế, khoa học đã chứng minh việc quy hoạch và cảnh quan có thể tạo ra vi khí hậu riêng biệt cho một khu vực địa lý. The Grand Island đã được tính toán dựa trên sự kết hợp của mặt nước, tầng cây xanh che phủ, hệ thực vật mặt đất để giảm bức xạ nhiệt và sự sắp xếp đường cong quy hoạch để làm dịu cơn gió, kiến tạo những làn gió từ mặt nước thổi vào, xua tan đi cái nóng mùa hè và triệt tiêu gió Lào nóng rát.

Nhờ vậy, trải nghiệm thực tế của The Grand Island được ghi nhận nhiệt độ giảm hơn 5 độ C so với khu vực trung tâm Vinh. Điều này giúp gia tăng đáng kể giá trị và chất lượng sống khi cư dân hoàn toàn có thể duy trì các hoạt động ngoài trời, giảm bớt chênh lệch nhiệt độ của sân vườn so với trong nhà, tạo sự thoải mái kể cả trong những ngày hè oi nóng.

Không gian xanh bao trùm The Grand Island. Ảnh: Thanh Sơn

Với những nét khác biệt trong cảnh quan, thiết kế nói trên, cuối năm 2025 vừa qua, tại Bangkok (Thái Lan), ban tổ chức giải thưởng PropertyGuru Asia Property Awards đã vinh danh The Grand Island là “Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á”.

The Grand Island - Đảo Châu Âu - Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á. Ảnh: ECP

(Nguồn: Ecopark)