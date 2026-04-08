Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 19/2026 quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong đó quy định cụ thể về quy trình xây dựng mã định danh thửa đất.

Theo thông tư, việc xây dựng mã định danh thửa đất sẽ được chuẩn hoá. Đây là chuỗi gồm 12 ký tự, được xây dựng dựa trên vị trí địa lý của thửa đất.

Điểm đáng chú ý, mỗi thửa đất chỉ có một mã duy nhất và không trùng lặp trên toàn quốc, tương tự như một “chứng minh thư số” của bất động sản.

Mã này được xây dựng trên hệ tọa độ địa lý quốc tế WGS84 và mã hóa bằng thuật toán GeoHash - một thuật toán mã hóa một tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) thành một chuỗi ký tự chữ và số ngắn gọn.

Thông tư quy định rõ quy trình xây dựng mã định danh thửa đất gồm 4 bước, mang tính kỹ thuật cao nhưng đảm bảo tính chính xác và đồng bộ.

Bước một là xác định điểm đặc trưng của thửa đất. Bước này được thực trên lớp dữ liệu không gian của thửa đất, xác định tọa độ vị trí (X, Y) của điểm đặc trưng của thửa đất trong hệ tọa độ VN2000 theo kinh tuyến trục của từng địa phương.

Điểm đặc trưng của thửa đất là một điểm nằm trong ranh giới thửa đất, được xác định từ tọa độ các đỉnh thửa theo thuật toán Polygonlabel, đảm bảo các yếu tố là điểm nằm sâu trong ranh giới thửa đất, cách xa các cạnh thửa đất.

Từ điểm đặc trưng này, tọa độ sẽ được chuyển đổi từ hệ VN2000 của Việt Nam sang hệ tọa độ quốc tế WGS84. Công thức chuyển hệ toạ độ thực hiện theo quy định hiện này.

Sau đó, tọa độ địa lý gồm vĩ độ và kinh độ sẽ được mã hóa bằng thuật toán GeoHash thành chuỗi 12 ký tự bao gồm cả chữ và số. Chuỗi ký tự này chính là mã định danh chính thức của thửa đất.

Cuối cùng, mã sẽ được cập nhật vào trường mã thửa đất của các bảng dữ liệu liên quan đến thửa đất trong nhóm dữ liệu không gian địa chính, nhóm dữ liệu thuộc tính địa chính của cơ sở dữ liệu địa chính.