Elle Fanning là tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Sentimental Value do cô đóng chính tại Cannes ngày 21/5. Nữ diễn viên 27 tuổi chiếm trọn spotlight và thu hút mọi ống kính vì nhan sắc cực phẩm cùng chiếc đầm đính hoa sang trọng và cuốn hút của thương hiệu cao cấp Giorgio Armani Privé.

Elle Fanning như nàng công chúa xinh đẹp trong Tiên hắc ám bước ra ngoài đời thực. Nữ diễn viên chọn để tóc xoã tự nhiên, không đeo trang sức nhưng vẫn toả sáng nhờ nhan sắc trời phú. Chiếc đầm màu xanh bạc hà lấp lánh đính những bông hoa hồng trắng tinh tế với phần ngực xẻ sâu giúp tôn vóc dáng hoàn hảo của một trong những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc tự nhiên ấn tượng nhất Hollywood.

Nữ diễn viên sinh năm 1998 đóng phim từ năm 3 tuổi khi vào vai Lucy hồi nhỏ do chị gái Dakota Fanning đảm nhiệm trong I Am Sam (2001). Elle Fanning nổi tiếng từ năm 2004 khi đóng phim The Door in the Floor cùng Kim Basinger và sau đó gây chú ý với hàng loạt tác phẩm đình đám như: The Curious Case of Benjamin Button (2008), Super 8 (2011), We Bought a Zoo (2011), Maleficent (2014)...

Thanh Huyền

Ảnh: JJ, clip: E!Online