Bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại dưới sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Công ty TNHH Em Mây giúp khắc phục nhiều ca biến chứng phức tạp, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Chị Minh Anh (32 tuổi, TP.HCM) từng rơi vào tình trạng nền da suy yếu, xuất hiện các mảng dải sắc tố xỉn màu dai dẳng sau khi trải nghiệm liệu trình công nghệ cao tại một cơ sở làm đẹp trôi nổi. Phác đồ sử dụng năng lượng quá ngưỡng trên nền da đang tổn thương khiến tình trạng không những không cải thiện mà còn kích ứng nặng hơn. Khi làn da không còn đáp ứng với các phương pháp chăm sóc thông thường, chị mới tìm đến cơ sở chuyên khoa để tìm giải pháp hồi phục.

Với nền tảng "Thượng tôn khoa học" và đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, phòng khám Em Mây chinh phục khách hàng nhờ phác đồ điều trị theo chuẩn y khoa

Trường hợp của chị Minh Anh phản ánh một thực tế khá phổ biến hiện nay. Thị trường da liễu thẩm mỹ liên tục chứng kiến sự ra đời của hàng loạt công nghệ mới, được quảng cáo với những hiệu quả thần tốc. Tuy nhiên, việc chạy theo xu hướng mà thiếu đi sự đánh giá y khoa chuẩn xác dễ dẫn đến những biến chứng phức tạp, làm đứt gãy cấu trúc da và tốn nhiều thời gian khắc phục.

Đứng trước bài toán này, phòng khám da liễu Em Mây lựa chọn con đường lấy nền tảng y khoa và tinh thần "Thượng tôn khoa học" làm kim chỉ nam. Với định hướng này, công nghệ không bao giờ là yếu tố quyết định phác đồ, mà đóng vai trò là công cụ hỗ trợ chuyên môn đắc lực dưới sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Ths.BS Phạm Cẩm Thúy đại diện Em Mây ký hợp tác chiến lược, cập nhật các công nghệ và giải pháp y khoa tiên tiến nhằm phục vụ chuyên môn điều trị da

Ths.BS Phạm Cẩm Thúy, cố vấn chuyên môn tại phòng khám, chia sẻ rằng việc không ngừng cập nhật công nghệ mới là đòi hỏi tất yếu của y khoa hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả và tối ưu thời gian phục hồi cho bệnh nhân. Dù vậy, tiêu chuẩn lựa chọn thiết bị tại Em Mây khắt khe ở chỗ mọi công nghệ nhập về đều phải có cơ sở khoa học rõ ràng, được chứng minh tính an toàn và phù hợp với đặc điểm làn da người Việt.

Tại Em Mây, mỗi khách hàng khi đến thăm khám đều trải qua quy trình đánh giá toàn diện để xác định đúng vấn đề và mức độ tổn thương của nền da. Bác sĩ trực tiếp thăm khám sẽ là người quyết định thiết bị nào được áp dụng, mức năng lượng ra sao và kết hợp với liệu trình hỗ trợ nào để đạt kết quả tối ưu mà không gây quá tải cho da.

Em Mây tiếp nhận chuyển giao công nghệ điều trị sắc tố và trẻ hóa da Allux Q Pro, khẳng định định hướng liên tục nâng cấp thiết bị hiện đại trên nền tảng y khoa vững chắc.

Việc làm chủ công nghệ và cá nhân hóa phác đồ giúp các ca điều trị phức tạp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sẹo hay sắc tố, đạt được sự cải thiện rõ rệt theo thời gian. Sau hơn 2 tháng kiên trì theo phác đồ do bác sĩ chỉ định tại phòng khám, nền da của chị Minh Anh dần lấy lại hàng rào bảo vệ tự nhiên, sắc tố da đồng đều hơn và tình trạng nhạy cảm giảm đáng kể.

Sự hồi phục của những trường hợp như chị Minh Anh cho thấy giá trị thực sự của công nghệ nằm ở bàn tay và tư duy của người bác sĩ. Tích lũy kinh nghiệm qua hàng nghìn ca lâm sàng suốt 6 năm hoạt động, Em Mây tiếp tục đầu tư và nâng cấp các giải pháp y khoa tiên tiến, đáp ứng tiêu chí hiệu quả thực tế và đảm bảo an toàn lâu dài cho người trải nghiệm.

(Nguồn: Công ty TNHH Em Mây)