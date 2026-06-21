Ngày 21/6, tại hội thảo khoa học chuyên đề về những đột phá mới trong da liễu thẩm mỹ, từ chăm sóc da đến điều trị chuyên sâu, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Trưởng phòng Đào tạo Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) cho biết, sau làn sóng kem trộn, kem chứa corticoid, tỷ lệ người bệnh khám vì các vấn đề da bị tổn thương, nám tăng nhanh.

Tại Việt Nam, tình trạng lạm dụng mỹ phẩm, kem trộn hoặc các sản phẩm chứa corticoid kéo dài khá phổ biến. Đây cũng là tình trạng khá phổ biến ở bệnh nhân bị nám.

"Chúng tôi ghi nhận trên 50% bệnh nhân nám có kèm da nhạy cảm, khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn hơn", TS Lượng cho biết.

Ánh sáng điện thoại cũng khiến da lão hoá, nhạy cảm. Ảnh: PV.

Theo bác sĩ Lượng, nám má là tình trạng tăng sắc tố mạn tính, biểu hiện bằng các mảng màu nâu hoặc nâu đen xuất hiện đối xứng trên mặt. Bệnh thường gặp ở phụ nữ châu Á, đặc biệt trong độ tuổi 30-50 hoặc phụ nữ mang thai.

Nám không hình thành do một nguyên nhân đơn lẻ mà là kết quả của nhiều yếu tố tác động cùng lúc. Trong đó, yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở những người có tiền sử gia đình bị nám.

Ánh nắng mặt trời vẫn là tác nhân hàng đầu thúc đẩy tình trạng tăng sắc tố. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy ánh sáng nhìn thấy được, đặc biệt là ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử cũng có thể góp phần làm nặng thêm tình trạng nám.

Ngoài ra, sự thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hoặc thai kỳ, cùng với các phản ứng viêm và yếu tố mạch máu cũng được xem là những mắt xích quan trọng trong cơ chế hình thành bệnh.

Bên cạnh nám, da nhạy cảm là vấn đề thường gặp khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Theo chuyên gia, da nhạy cảm được chia thành hai nhóm gồm da nhạy cảm nguyên phát và da nhạy cảm thứ phát.

Theo ông, khi da đã nhạy cảm, tình trạng viêm sẽ kích thích tăng sản xuất melanin, làm nám nặng hơn. Ngược lại, các biện pháp điều trị nám như thuốc bôi hoạt tính mạnh hay laser lại có thể khiến da dễ kích ứng hơn. Điều này tạo thành một vòng xoáy bệnh lý khiến việc điều trị đòi hỏi sự thận trọng và cá thể hóa cao.

Bác sĩ Lượng cho biết, nguyên tắc quan trọng nhất trong điều trị là kết hợp nhiều phương pháp nhằm phục hồi hàng rào bảo vệ da, kiểm soát sắc tố và hạn chế tái phát, xây dựng phác đồ điều trị.

Theo bác sĩ Lượng, cống nắng vẫn được xem là nền tảng trong điều trị và phòng ngừa nám. Nhiều nghiên cứu cho thấy sử dụng kem chống nắng phổ rộng đều đặn có thể giúp giảm tình trạng tăng sắc tố và cải thiện hiệu quả điều trị lâu dài.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng các sản phẩm trị nám không rõ nguồn gốc hoặc chứa corticoid. Khi xuất hiện tình trạng nám kéo dài hoặc da thường xuyên kích ứng, cần thăm khám tại cơ sở chuyên khoa da liễu để được tư vấn và điều trị phù hợp.

Bác sĩ chia sẻ thay đổi của cơ thể sau 6 tháng uống trà xanh mỗi ngày Bác sĩ tim mạch người Mỹ Lee S. Marcus đã tự trải nghiệm tác dụng của trà xanh bằng cách thay ly cà phê thứ 2 trong ngày bằng một tách trà xanh.