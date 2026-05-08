Khởi đầu tại thị trường Việt Nam với vị thế là một đơn vị cung ứng kỹ thuật (technology vendor), EmbedIT đã trải qua một hành trình “tiến hóa” ấn tượng để trở thành đối tác chiến lược dài hạn cho các tổ chức tài chính lớn. Sự chuyển dịch này không diễn ra ngẫu nhiên, mà được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm thực chiến từ Home Credit Group - một tập đoàn tài chính hiện diện tại 25 quốc gia. Việc thấu hiểu sâu sắc tư duy của một định chế tài chính giúp EmbedIT không chỉ nói ngôn ngữ của những dòng mã nguồn, mà còn hiểu thấu đáo các bài toán về quản trị rủi ro và vận hành thực tế của doanh nghiệp.

Từ đối tác kỹ thuật đến người đồng hành chiến lược

Tại Việt Nam, năng lực thực thi của EmbedIT được minh chứng qua các dự án hợp tác thực tế với các ngân hàng và công ty Fintech hàng đầu. Trong một môi trường tài chính khắt khe và đầy biến động, kinh nghiệm vận hành các hệ thống có quy mô phục vụ hơn 150 triệu người dùng và hỗ trợ các giá trị giao dịch hàng năm lên tới 20 tỷ Euro là lời khẳng định mạnh mẽ về uy tín của EmbedIT. Thay vì chỉ đơn thuần bàn giao phần mềm, EmbedIT tham gia trực tiếp vào quá trình vận hành, tối ưu hóa các nền tảng cho vay kỹ thuật số và ngân hàng hiện đại, giúp đối tác chuyển mình từ số hóa bề mặt sang chiều sâu quản trị.

Sức mạnh của EmbedIT nằm ở khả năng cân bằng giữa tinh thần đổi mới của một công ty công nghệ và tính kỷ luật của một tổ chức tài chính. Với em/banking - hệ thống quản trị cho vay toàn diện (Core Lending Platform) đã qua kiểm chứng của EmbedIT, các đối tác tại Việt Nam có thể rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường chỉ còn vài tuần thay vì hàng tháng, đồng thời duy trì tỷ lệ phê duyệt tự động cao với rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Đây là yếu tố then chốt giúp EmbedIT xác lập vị thế đối tác tin cậy trong hành trình hiện đại hóa hạ tầng tài chính số tại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Hậu thuẫn công nghệ cho tăng trưởng bền vững

Riêng tại Việt Nam, thị trường tài chính đang bước vào giai đoạn chuyển dịch quan trọng, nơi áp lực từ các quy định pháp lý ngày càng lớn, đòi hỏi các tổ chức phải tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng nóng và tính tuân thủ nghiêm ngặt. EmbedIT giúp các tổ chức tài chính giải bài toán này bằng cách biến những quy định thắt chặt thành cơ hội để chuẩn hóa quy trình và minh bạch hóa hệ thống.

Thay vì xem các quy định rủi ro là rào cản, công nghệ của EmbedIT - với các hệ thống ra quyết định (decisioning systems) và AI có khả năng giải trình (explainable AI), sẽ hỗ trợ quá trình phê duyệt khoản vay diễn ra trong chưa đầy 2 giây, mà vẫn đảm bảo tính minh bạch và có khả năng kiểm chứng (auditability).

Không dừng lại ở đó, sự hiện diện của EmbedIT tại Việt Nam còn mang tầm nhìn xa hơn: Định vị Việt Nam như một trung tâm triển khai (delivery hub) chiến lược để vươn tầm khu vực Đông Nam Á. Những kinh nghiệm thực tế trong việc giải quyết các bài toán đặc thù tại thị trường Việt Nam, từ việc quản lý nợ hiệu quả đến tối ưu hóa quy trình Onboarding khách hàng, đang trở thành mô hình chuẩn để EmbedIT ứng dụng hỗ trợ các dự án tài chính tại các thị trường đang phát triển khác như Philippines hay Indonesia. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của EmbedIT, mà còn góp phần đưa năng lực công nghệ tài chính của đội ngũ nhân sự tại Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Hơn cả một nhà cung cấp giải pháp, EmbedIT đang đóng vai trò như một thành viên tích cực trong hệ sinh thái Fintech. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các hiệp hội thương mại và cơ quan quản lý, EmbedIT tích cực đóng góp các thảo luận chuyên môn về khung pháp lý của mô hình cho vay ngang hàng (P2P), cơ chế thử nghiệm (sandbox) và các tiêu chuẩn bảo mật hạ tầng tài chính an toàn. Những chứng chỉ quốc tế như ISO 9001 hay ISO/IEC 27001 mà EmbedIT sở hữu không chỉ là cam kết về chất lượng, mà còn là nỗ lực góp phần xây dựng một thị trường tài chính số minh bạch, an toàn và sẵn sàng cho những bước nhảy vọt trong tương lai.

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin định hướng tương lai, thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu). Với hơn 25 năm kinh nghiệm, EmbedIT chuyên thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn, phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, EmbedIT đặt trụ sở tại TP.HCM với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực Đông Nam Á. Tìm hiểu thêm tại: https://www.embedit.com/vi

