Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chỉ ra, kỹ sư fintech (công nghệ tài chính) và chuyên gia tài sản số nằm trong nhóm nghề tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2030, với châu Á là khu vực dẫn đầu thế giới về nhân lực blockchain. Trong đó, Việt Nam, Ấn Độ và Singapore đang nổi lên như ba trung tâm nhân lực blockchain mới.

Phát biểu tại hội thảo “Tài sản mã hoá: Cơ hội, rủi ro và nhận diện lừa đảo” diễn ra ngày 28/10, TS. Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận định blockchain đang trở thành trụ cột của nền kinh tế số toàn cầu.

“Đây không chỉ là xu hướng công nghệ, mà còn là nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới. Với sinh viên, làm chủ blockchain là cách chủ động bước vào nền kinh tế toàn cầu hoá”, ông nói.

TS. Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận xét blockchain không chỉ là xu hướng công nghệ, mà còn là nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới. Ảnh: VBA

Nhu cầu về nhân lực blockchain đang tăng nhanh trên toàn cầu và Việt Nam đang ở giai đoạn bứt phá. Theo bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), thực tiễn thị trường cũng như tiềm năng mà blockchain và tài sản số mang lại đặt ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức, chuyên môn.

Bà dẫn báo cáo TopDev 2025 cho thấy Việt Nam cần khoảng 200.000 nhân sự trong các lĩnh vực blockchain, fintech và AI trong 3 năm tới. Các vị trí được săn đón gồm lập trình viên blockchain, chuyên viên phân tích dữ liệu on-chain và chuyên viên pháp lý tài sản số – những nghề mới nhưng đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Theo bà Nguyễn Vân Hiền, mức thu nhập của nhân sự blockchain tại Mỹ có thể đạt 148.000 USD/năm, tại Singapore khoảng 108.000 SGD/năm.

Ở Việt Nam, các chuyên gia có chứng chỉ công nghệ quốc tế như A+, Network+, Security+ có thể hưởng lương cao hơn 20–30% so với mặt bằng chung, theo ông Hairil Izwan Isamuddin, Giám đốc Phát triển khu vực Đông Nam Á của CompTIA. “Sinh viên Việt Nam đang bứt phá mạnh về kỹ năng số. Nếu được đào tạo bài bản và có chứng chỉ quốc tế, họ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường nhân lực toàn cầu”, ông nói.

Các diễn giả tham gia thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: VBA

Tại trường Công nghệ, blockchain đã được đưa vào giảng dạy và thực hành, kết hợp cùng các doanh nghiệp như Tether, Nippy Labs, 1Matrix và Viện ABAII. TS. Phạm Xuân Lâm, đại diện nhà trường, chia sẻ sinh viên cần được chạm vào công nghệ thật để hiểu cách vận hành của blockchain và tài sản mã hoá.

Trong khi đó, TS. Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp 1Matrix, nhận xét thế hệ trẻ Việt Nam có lợi thế tự nhiên nhờ nhanh nhạy và ham học hỏi, song để thành công, cần kết hợp ba yếu tố: kỹ năng công nghệ, hiểu biết pháp lý và tư duy toàn cầu.

Bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc khu vực APAC của Tether, nói thêm các doanh nghiệp quốc tế hiện nay luôn tìm kiếm nhân sự có kiến thức, tư duy độc lập, trung thực và hiểu về an toàn tài chính số. Sinh viên Việt Nam chỉ cần chịu khó thay đổi, tiếp cận, học hỏi sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế số.

Các chuyên gia nhận định Việt Nam đang ở thời điểm vàng để phát triển nhân lực blockchain, khi khung pháp lý, công nghệ và nguồn nhân lực cùng hội tụ. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo thiếu kỹ năng an toàn số và nhận diện lừa đảo là rào cản lớn. Theo báo cáo Chainalysis 2024, thiệt hại do tội phạm tài sản số toàn cầu lên tới 40,9 tỷ USD, trong đó Việt Nam ghi nhận khoảng 20.000 vụ.

Ông Phạm Gia Khánh, Giám đốc Công nghệ Nippy Labs, nhấn mạnh: “Cơ hội và rủi ro đi song song. Hãy học cách xác minh dự án, hiểu mã nguồn và kiểm tra thông tin, vì trong blockchain, kiến thức chính là ‘lá chắn’ mạnh nhất".

Các diễn giả thống nhất rằng, đào tạo, an toàn và hội nhập quốc tế là ba trụ cột giúp Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực blockchain của khu vực. Khi công nghệ, chính sách và con người cùng đồng hành, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành thế hệ tiên phong trong nền kinh tế số toàn cầu.